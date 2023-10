Dedicação e amor ao próximo: voluntários praticam a solidariedade em meio à multidão

Além da religiosidade, o Círio de Nazaré destaca a solidariedade. Muitas pessoas prestam assistência médica e distribuem água e alimentos para os romeiros. Nilson Santos faz isso há 35 anos, quando organiza um grande café da manhã. A distribuição de alimentos inicia às 2h da madrugada e alimenta cerca de 6 mil pessoas, entre romeiros, guardas da santa, policiais militares, trabalhadores da limpeza e todos que precisam de alimento e conforto para ter forças durante a principal romaria de Nazaré.

“Tudo começou quando meu irmão percebeu que muitas pessoas ficaram sem transporte para voltar para casa após a trasladação. Como a maioria dos participantes da Guarda de Nazaré é formada por pessoas humildes, muitas delas não tinham dinheiro para comprar comida e nem tinham onde comprar. Foi então que meu irmão teve a ideia de preparar um café da manhã para distribuir aos guardas. No primeiro ano, foram cerca de 25 a 30 pessoas”, afirma Nilson.

Entre os anjos mais conhecidos durante a quadra nazarena estão aqueles que, no lugar das asas, vestem vermelho: os voluntários da Cruz Vermelha. “Esse trabalho é muito gratificante. Nós atuamos pensando na ajuda humanitária e no amor ao próximo”, destaca o vice-presidente da instituição, Jorge Abel de Aguiar.

Luan Santiago vai trabalhar pela primeira vez como voluntário da Cruz Vermelha (Divulgação)

Durante o ano todo, a Cruz Vermelha conta com um efetivo de aproximadamente 4.000 voluntários, número que aumenta para cerca de 6.000 durante as romarias. O universitário Luan Santiago estreia neste ano como voluntário da Cruz Vermelha. O jovem de 19 anos conta que se inspirou nas irmãs que já tinham feito o treinamento e na atuação dos voluntários que via durante a festa. “A pessoa se sente bem consigo mesma porque está fazendo uma coisa boa, ajudando o próximo”, finaliza Luan.