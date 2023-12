Decoração de Natal em destaque nos 30 anos do Castanheira

O Castanheira Shopping está celebrando 30 anos de existência em grande estilo. Para a temporada de Natal, o shopping já está completamente decorado e imerso na magia dessa data tão especial. A produção caprichada inspira o público a deixar os lares mais aconchegantes e receptivos para receber familiares e amigos.

O Shopping, que fica localizado na entrada da capital paraense, apresenta uma ampla variedade de lojas e serviços, que facilitam na hora de ir às compras, seja com as listas de presentes, ou mesmo para dar um toque especial nas casas. E, quando o assunto é lar, o Magazan Casa e a Riachuelo Casa, oferecem produtos perfeitos para quem busca uma decoração sofisticada e única. O Magazan Casa é uma loja que oferece uma variedade de produtos de decoração, desde móveis até artigos de decorativos mais delicados. Com uma seleção cuidadosa, a loja oferece aos clientes itens que aliam design, qualidade e funcionalidade. Já a Riachuelo Casa traz opções de decoração com produtos para todos os estilos, desde o clássico até o mais moderno, com destaque para roupas de cama especiais, louças e utensílios domésticos personalizados.

Shopping alia comodidade ao oferecer aos clientes móveis, itens decorativos e presentes para o Natal (André Oliveira/ O Liberal)

Para o arquiteto Caique Lobo, os itens de decoração disponíveis nas lojas são uma excelente opção, principalmente pela variedade. O profissional dá dicas de como preparar a casa para celebração: “Cada vez mais os elementos rústicos vêm predominando no cenário natalino. Sejam em tipos de fitas, adornos e bolas que fujam das mais tradicionais e tenham uma pegada mais amadeirada e com toque sem tanto brilho. O que não significa que resulte numa árvore ‘apagada’. Gosto sempre de dar ênfase na ponteira da árvore com galhos mais orgânicos e não tão certinha, acho sempre que fica menos óbvio que uma estrela no topo. Sobre as cores, sempre opto por uma árvore mais tradicional e clássica, em tons que variam entre os verdes e vermelhos com algum outro que possa ser um colaborador. Isso facilita na hora de renovar nos anos seguintes. E claro que essas opções nós encontramos com facilidade no Castanheira Shopping, numa variedade que possibilita ter a árvore de acordo com seu gosto ou tema”.

Natal de brindes e prêmios

Este ano, o Castanheira Shopping lançou a promoção de Natal de "compre e ganhe", onde os clientes que comprarem acima de R$ 400,00 poderão retirar um panetone exclusivo da Brasil Cacau no posto de troca. Além disso, em comemoração aos 30 anos do Shopping, será sorteado um Jeep Renegade zero quilômetro. A cada R$ 100,00 em compras, o cliente deve trocar suas notas fiscais por cupons para concorrer ao prêmio. Mais, um detalhe importante: quem comprar nas lojas do Grupo Líder, os cupons valem o dobro. A promoção ocorre de 30 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024. O regulamento está disponível no site do shopping.

Shopping está completamente decorado e imerso na magia dessa data tão especial. (André Oliveira/ O Liberal)

Palco Castanheira

Para tornar este fim de ano ainda mais especial, o Palco Castanheira, uma ação comemorativa dos 30 anos do Castanheira Shopping, traz atrações musicais, bate-papos sobre temas variados e shows de prêmios, entre os dias 30 de novembro a 14 de dezembro, na Praça Central. Diversos artistas paraenses passarão pelo palco, muitos prêmios e diversão para públicos de todas as idades.