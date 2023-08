Daniele Ribeiro: Praticidade em um mundo conectado

A transformação digital provocou um estreitamento das distâncias, “unindo” pessoas de diferentes partes do mundo a partir de um computador, tablet ou smartphone conectado à internet. Essa forma de interagir alterou, também, as relações de trabalho em diversas áreas, facilitando as rotinas. Na opinião da advogada Daniele Ribeiro, o exercício do Direito diante dessa nova realidade demanda dos profissionais uma atenção especial às ferramentas tecnológicas e a adaptação a um cotidiano mais conectado.

“Não há como o profissional do Direito, na atualidade, negar as ferramentas tecnológicas. Hoje eu acordo em Belém do Pará, às 8h, e me reúno online com o meu cliente na China. O Direito é uma área de regulação e tratamento das relações sociais e a revolução tecnológica é a nossa realidade”, exemplifica.

Proprietária do escritório Daniele Ribeiro Advocacia, a advogada relata que trabalha quase 100% de maneira virtual. Além de também raramente receber documentos físicos de seus clientes.

“Se o cliente não puder ir pessoalmente, as minhas reuniões jurídicas são virtuais. Assim como a procuração judicial e o contrato de prestação de serviços, que são enviados pela internet. O cliente também me envia a documentação necessária por e-mail. Toda a ação judicial é protocolizada via sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico) online e todos os acompanhamentos são repassados ao cliente dessa maneira”, expõe Daniele.

Segundo a especialista em Direito do Consumidor, o Direito Digital ganhou fôlego no Brasil por conta das relações jurídicas construídas a partir das facilidades tecnológicas. No entanto, a advogada civilista, que já possui mais de 18 anos de expertise, admite que a aplicação de ferramentas avançadas no dia a dia pode abrir brecha a imprevistos, principalmente em questões técnicas.

“É comum ocorrer de o advogado anexar vários documentos e, após horas de trabalho, repentinamente o sistema PJE falhar. Quando esse erro ocorre é preciso reiniciar todo o trâmite. Além disso, nós, da área do Direito, ainda não temos um fornecimento de serviço tecnológico de excelência no Brasil”, informa.

Daniele diz que as expectativas para a carreira e também para o trabalho no escritório, nos próximos anos, estão alinhadas com a modernização. “Desejamos avançar na prestação de cada serviço judicial, para que o acesso à justiça fique ainda mais fácil, a instrução processual seja célere e a manutenção em cada plataforma jurídica seja efetiva”, finaliza.

