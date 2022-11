Curso superior: dicas para ajudar na escolha

A escolha da graduação é um passo importante e cheio de dúvidas e desafios da vida do estudante. Separamos algumas dicas para ajudar no processo de decisão do curso superior.

A primeira e fundamental dica é o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é fator determinante para saber quais as áreas que têm mais afinidade e a partir daí começar a listar os cursos que são contemplados.

A segunda é se atentar para as habilidades. Você tem mais facilidade em cálculos? Gosta de ler, escrever e entende bem de gramática ou prefere desenhar? Todos esses detalhes devem ser levados em consideração, porque facilitam a escolha do curso e o desenvolvimento durante o estudo.

O próximo passo é a análise das suas perspectivas e prioridades. Em seguida faça uma minuciosa pesquisa sobre o futuro da carreira que pretende seguir e quais as possibilidade de crescimento.

Com uma lista pré-selecionada é a hora de conhecer a fundo os cursos. Pesquise, assista conteúdo, converse com pessoas que ainda estão na graduação e com quem já está formado para entender o panorama geral da profissão. O conhecimento sobre as instituições de ensino que ofertam os cursos desejados também é importante.

Além da observação das preferências e habilidades, outra dica é aliar esses fatores com as graduações que estão em alta no mercado, e que, na maioria das vezes, possibilitam grandes oportunidades no mercado.

De acordo com os dados da pesquisa “Observatório da Educação Superior: o que atrai mais os estudantes", feita pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) e a Educa Insights mostra que o curso superior em direito, na modalidade presencial e a administração, na modalidade educação à distância estão entre os procurados pelos estudantes este ano.

No modo presencial, a enfermagem segue em segundo lugar, acompanhado de outros da área da saúde, como psicologia, odontologia e farmácia.

Entre as graduações mais procuradas em 2022, o Centro Universitário da Amazônia - Uniesamaz oferta o bacharelado em Direito e Administração. Na área da saúde, o estudante pode cursar enfermagem, odontologia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, medicina veterinária, e biomedicina. Acesse o site e confira a grade completa de cursos da instituição.