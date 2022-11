Curso de nutrição: conheça as possibilidades de atuação

A nutrição é uma área muito vasta para a atuação e o profissional, de modo geral, tem o papel de estudar os alimentos e seus efeitos no organismo humano prezando a qualidade. O professor mestre Fábio Costa de Vasconcelos, coordenador do curso de nutrição do Centro Universitário da Amazônia (UNIESAMAZ), fala sobre as possibilidades da graduação.

O professor Fábio Vasconcelos, coordenador do curso de nutrição do Uniesamaz, detalha as oportunidades de atuação do nutricionista (Arquivo pessoal)

O nutricionista pode atuar em diferentes áreas da nutrição como alimentação coletiva - gestão de unidades de alimentação e nutrição (UAN); clínica - assistência nutricional e dietoterápica hospitalar, ambulatorial, em nível de consultórios e em domicílio; em saúde coletiva - assistência e educação nutricional individual e coletiva; em esportes e exercício físico - assistência nutricional e dietoterápica para atletas e esportistas; área de nutrição na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos - atividades de desenvolvimento e produção e comércio de produtos relacionados à alimentação e à nutrição.

A nutrição clínica é a mais conhecida e continua sendo o principal setor de atuação, entretanto o coordenador explica que outras áreas estão se destacando. “Nos últimos anos houve um crescimento expressivo na atuação do nutricionista na área esportiva, atuando nas academias, nos centros esportivos e nos consultórios de atendimento especializado, acompanhando um atleta ou abrindo o próprio negócio”.

Ainda de acordo com o professor, o novo espaço ocupado pelo profissional de nutrição se dá devido ao reconhecimento de especialidades na área e da regulamentação pelo Conselho Federal. “Tais áreas permitiram que o profissional ampliasse seu conhecimento e competências específicas, como exemplo: área oncológica, fitoterapia, estética, veganismo, saúde mental, nutrição de precisão e práticas integrativas e complementares na saúde”.

O curso de nutrição do Uniesamaz visa formar graduados para o exercício de competências e habilidades para entender a realidade social, econômica, cultural e política para desenvolver suas atividades no campo da alimentação e nutrição para prevenir, preservar a saúde do indivíduo.

A graduação possui duração de oito semestres com disponibilidade nos turnos de tarde e noite. O Centro Universitário dispõe de uma estrutura completa para aliar teoria e prática preparando os discentes para atuação no mercado de trabalho.

Para o professor Fábio Vasconcelos, as perspectivas para o futuro da nutrição são positivas, porque, cada vez mais, as preocupações estão voltadas à alimentação da população.

“Com o avançar das tecnologias digitais a população começou ter outro olhar nesse contexto, buscando a qualidade de vida, melhoria na condição de saúde e nutricional. Portanto, o nutricionista tem papel fundamental perante a sociedade, visto que, a alimentação inadequada, como: elevado consumo de alimentos com alto teor de açúcar, sódio e gordura saturada, pode proporcionar o aumento da incidência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), responsáveis por elevadas taxas de mortalidade da população nos últimos anos”.

O coordenador conclui esclarecendo que no cenário atual do Brasil, o nutricionista ganha destaque. “Além disso, o nutricionista se torna o protagonista no momento em que o país volta para o mapa da fome, isso é um reflexo de que as politicas públicas voltadas para área da nutrição foram abandonadas. Diante disso, o futuro da profissão se torna promissor, já que temos: novas áreas de especialização, protagonismo social, educacional e nutricional; bem como, crescimento de áreas de atuação, como a esportiva e coletiva”.