Curso de direito: veja a importância das simulações de situações reais

A simulação de uma situação real no curso de direito é o momento em que se alia a teoria trabalhada em sala de aula à prática. A simulação visa criar um ambiente mais próximo possível da realidade que os estudantes irão viver após formados.

De acordo com Eduardo de Morais Corrêa, coordenador adjunto do curso de direito do Centro Universitário Fibra há 11 anos, nessa simulação é utilizado o método “role-play”, que coloca o aluno como protagonista do momento de aprendizagem.

Para o coordenador do curso de direito, Eduardo de Morais, as simulações preparam os estudantes para o mercado de trabalho (Arquivo pessoal)

“Tal como em jogos, o discente assume um papel na simulação e deve se comportar e tomar as decisões como se fosse um profissional atuante”, explica.

Esse método induz o desenvolvimento de estratégias jurídicas, a capacidade de interpretação, a aplicação a um caso concreto da teoria previamente estudada, além de desenvolver a aptidão de argumentação e de reação à tese apresentada por outro aluno.

Tribunal do Júri

Outro ponto forte do curso de direito é a simulação do tribunal do júri, onde são julgados os crimes cometidos com intenção. Nesse rito processual, os jurados decidem se o réu será condenado ou absolvido.

Ainda segundo Eduardo de Morais, no Centro Universitário Fibra essa metodologia é realizada no Laboratório de Práticas Jurídicas e pode acontecer em diversos momentos do curso.

“Isso porque trata-se de um assunto que pode ser abordado dentro do campo da interdisciplinaridade, podendo ser estudado dentro do campo da sociologia, da psicologia, das ciências forenses, além, claro dentro do direito penal e do direito processual penal”, revela o coordenador.

Diferencial

O coordenador ressalta que o curso de direito da Fibra se destaca no mercado por ter nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC). A instituição também possui uma biblioteca com mais de 32 mil exemplares de obras jurídicas.

“Nosso corpo docente é altamente capacitado, composto por mestres e doutores com ampla experiência. Além disso, os alunos do curso recebem de forma gratuita, a partir do segundo semestre, uma seleção de livros que fazem parte da bibliografia básica do curso”, finaliza Eduardo de Morais.

