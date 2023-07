Cuidados com os cabelos: dicas para manter os fios mais saudáveis

Os cabelos necessita m de atenção para manter a saúde e a beleza capilar e os cuidados devem ser redobrados durante o verão com a exposição ao sol, ao sal (da água salgada) e ao cloro presente nas piscinas e a seção de beleza do supermercado Preço Baixo conta com linhas de cuidados completas, desde shampoo até protetores térmicos.

A rotina capilar deve ser intensificada nos dias de verão com o uso de shampoo, condicionador, máscaras de hidratação e leave-in, que geralmente possuem aditivos para proteger contra agentes externos (sol, vento, cloro e etc).

A quantidade de lavagens deve seguir o tipo de cabelo. O segredo é conhecer o seu tipo e montar os cuidados a partir daí, por exemplo, para os fios oleosos, a dica é lavar em intervalos mais curtos (dois dias), já para os cabelos mais secos, como os cacheados, o período pode ser mais espaçado.

As máscaras são ótimas aliadas para manter a saúde capilar e ainda proporcionar brilhos e maciez aos fios. No Preço Baixo há opções de máscaras para hidratação, nutrição e reconstrução de várias marcas e tamanhos.

O cronograma capilar é um técnica para os cabelos que envolve os três tipos de máscaras (hidratação, nutrição e reconstrução) em um único processo visando a reposição de todas as substâncias necessárias para os fios. Escolha as de sua preferência e monte seu cronograma alternando entre os três tratamentos.

Os cremes para pentear e no caso de cabelos cacheados, os ativadores de cachos são as últimas etapas da rotina de cuidados e são responsáveis pela finalização. O mercado de cosméticos oferece produtos com texturas leves e pesadas, que podem ser aplicadas em todos os tipos de cabelos. Esses itens podem ser encontrados com facilidade no supermercado.

O controle de frizz, a manutenção do brilho e da maciez são apenas alguns dos benefícios em utilizar óleos nos fios, além de evitar o ressecamento e atuar com mais eficácia nas pontas impedindo o surgimento de pontas duplas.

Outro produto importante na rotina de beleza é o protetor térmico, indicado para uso antes da realização de escovas e chapinhas para proteger os fios contra as altas temperaturas. Eles também podem ser utilizados na praia ou na exposição ao sol.