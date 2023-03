Cuidados com o bebê: Reinafarma traz dicas para escolher a fralda ideal para seu filho

Quando o assunto é a saúde e o bem-estar dos filhos, os pais sempre buscam o melhor para os pequeninos. Isso também inclui um item essencial para quem tem criança em casa, principalmente os recém-nascidos: a fralda. Escolher entre as opções de tipos de fraldas disponíveis no mercado para o seu bebê pode parecer uma missão complicada, mas a Reinafarma destacou algumas dicas importantes que vão ajudá-lo a fazer a melhor escolher na hora de comprar o produto.

Entre as principais dificuldades enfrentradas pelos pais é escolher um produto que traga benefícios para a criança e que ainda garanta o melhor custo-benefício. Antes de comprar o item, alguns pontos devem ser levados em consideração na hora de escolher o tipo de fralda, como a idade e o peso do bebê, a capacidade de absorção da fralda e os principais diferenciais de cada modelo.

Faça uma pesquisa

Antes de comprar a fralda, verifique as variedades de tamanho, horas de proteção, material e outras especificidades do produto. Uma dica é analisar dicas e experiências relatadas por outras mamães sobre o produto, mas lembre-se que cada criança tem as suas particularidades e que o que cabe pra uma, nem sempre é a melhor opção para outra.

Fraldas diurnas e noturnas

Buscar opções para momentos diferentes do dia é fundamental para garantir a tranquilidade durante o dia a dia. O mercado oferece diversas opções diurnas e noturnas, sendo a principal diferença entre elas a capacidade de absorção. Para quem busca um aproteção maior durante a noite, a dica é usar fraldas noturnas, que possuem uma camada extra de proteção, além de possuir a barreira das dobras mais larga para proteger o bebêr enquanto ele dorme de lado ou de bruços.

Tamanho e peso

Entre os fatores mais importantes na hora de escolher a fralda ideal estão a idade e o peso do bebê. Mas é importante lembrar que não basta apenas seguir o tamanho indicado na embalagem. É preciso observar o peso que o produto também indica. Apesar dos tamanhos serem os mesmos, o peso muda de fabricante para fabricante. Por isso é importante ficar atento.

Modelo da fralda

O mercado oferece diversos tipos e modelos de fraldas, com formatos de shorts, com elástico na cintura, o que facilita bastante as trocas, até mesmo nos dias em que o bebê não para de se mexer. Além disso, preste sempre atenção quanto ao tecido da fralda, levando em consideração se ele é ou não respirável e se permite que o ar circule livremente, o que garante um menor risco de desenvolvimento de assaduras no bebês.

Custo-benefício

Se tem uma coisa que todo papai e mamãe gosta, é de economizar. A dica, nesse caso, é atentar-se à quantidade de fraldas no pacote. Lembre-se que o menor preço nem sempre é o mais econômico, já que a quantidade de fraldas também pode ser menor. Os pacotes de fraldas podem variar de 12 até 60 unidades. Optar por pacotes maiores acaba gerando uma economia maior, quando somada na ponta do lápis.

