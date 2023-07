Cuidados com a saúde das crianças devem ser redobrados durante o verão

A estação mais quente do ano também é capaz de mudar a rotina das crianças, seja na alimentação ou no tempo que passam expostas ao sol, e nas atividades ao ar livre. Por isso, a pediatra Grace Andrade Mello, médica cooperada da Unimed Belém, alerta os pais e responsáveis que ter atenção com a saúde das crianças no verão é imprescindível.

O primeiro aspecto a ser destacado é a importância de se manter a atenção quanto a segurança dos pequenos durante as brincadeiras, principalmente em piscinas, praia ou parques, atividades bastante estimuladas nos dias mais ensolarados dessa época do ano. Apesar dos momentos de descontração, a médica pediatra ressalta que os adultos devem estar sempre atentos.

"Os pais nunca devem deixar seus filhos sozinhos ou sob cuidado de terceiros nas praias e piscinas. As crianças frequentemente são vítimas de afogamento quando ficam sem supervisão de um adulto responsável", pontua.

Durante as atividades ao ar livre, outro cuidado fundamental é com a proteção da pele. O recomendado é utilizar protetor solar e roupas adequadas como blusas de proteção UV e bonés. Dessa forma, é possível evitar queimaduras e outros problemas de saúde causados pela longa exposição ao sol. Não se pode esquecer ainda que as crianças, assim como os adultos, não devem ficar muitas horas utilizando roupas molhadas.

"Sempre usar protetor solar de amplo espectro em toda superfície corpórea e não esquecer de repassá-lo se a exposição for se prolongar. Não deixar as crianças com roupas de banho molhadas por longos períodos para evitar doenças como a candidíase", ressalta a Dra. Grace Andrade Mello.

Apesar de todos os cuidados, é possível a ocorrência de acidentes, sobretudo nas praias e balneários. Em caso de queimaduras com água-viva, por exemplo, a pediatra orienta lavar imediatamente a lesão com água do mar gelada. "As compressas com vinagre, soro fisiológico e água termal aliviam a dor. Manter a lesão longe do sol. Medicação anti-inflamatória e antialérgica podem ser utilizadas com orientação médica para melhor controle da dor e demais sintomas", afirma.

O que toda mãe e pai quer é ver seu filho curtindo o verão com plena saúde e para isso, manter uma alimentação balanceada e rica em vitaminas e sais minerais garantirá uma imunidade alta, assim como dará ainda mais energia aos pequenos.

Para o verão, a médica pediatra recomenda uma alimentação saudável com proteínas (carnes brancas e vermelhas com baixo teor de gordura), além de leguminosa como feijão, grão de bico e lentilha que são fontes de energia e mantém o corpo fortalecido contra infecções e viroses. "Ofertar frutas e vegetais e retirar alimentos industrializados da alimentação já que são gatilhos para a obesidade e comorbidades na vida adulta. Oferecer água com frequência às crianças, água de coco ou refrescos. Os refrigerantes não são saudáveis" conclui a cooperada da Unimed Belém.