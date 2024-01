CREA-PA reforça fiscalização para garantir segurança de estruturas durante o Carnaval

Com a proximidade do Carnaval, entre os dias 5 e 13 de fevereiro, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) reforçará as operações de fiscalização em estruturas metálicas, geradores, sonorização, trios elétricos e rotas de fuga dos eventos da temporada carnavalesca. As ações de fiscalização englobam, ainda, a verificação dos responsáveis técnicos e suas respectivas Anotações de Responsabilidades Técnicas, para garantia da efetiva participação dos profissionais na segurança dos brincantes.

De acordo com o gerente de fiscalização do Crea-PA, Kleber Santos, as fiscalizações serão realizadas nos locais onde acontecerão os eventos, com a solicitação de documentos e informações complementares das instituições envolvidas, como as secretarias municipais responsáveis pela organização e o Corpo de Bombeiros Militar, responsável pela fiscalização.

“Os municípios que são abrangidos por nossas inspetorias e com agentes fiscais presentes, o processo de fiscalização prévia já foi iniciado, prosseguindo na semana anterior ao evento de carnaval para verificação e autenticidade da documentação apresentada”, garante.

Carnaval seguro

Fiscalização do Crea-PA não se limita à Região Metropolitana e vai abranger diversos municípios do Pará (Reprodução/CREA-PA)

A fiscalização do Crea-PA não se limita à Região Metropolitana, abrangendo também o interior do Estado, como explicou Kleber Santos. “Fiscalizamos todos os eventos, com uma programação definida para a Região Metropolitana e o interior, assegurando que estejam em conformidade com as normas da Engenharia”, enfatizou.

Além de Belém, as ações serão intensificadas nos municípios de Ananindeua, Altamira, Castanhal, Capanema, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santarém e Alter do Chão, Tucuruí, Xinguara, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Abaetetuba, Primavera, São João de Pirabas, Quatipuru, Salinópolis, Santarém Novo, Peixe-Boi, Curuçá, Marapanim, São João da Ponta, Tracuateua, Bragança, Augusto Corrêa, Viseu, Benevides, Santa Bárbara e Distrito de Mosqueiro, Santa Isabel do Pará, Marituba, Vitória do Xingu, Anapú, Senador José Porfírio, Terra Santa, Faro, Rurópolis e Placas.

Preservando vidas

As ações prévias já foram iniciadas e serão continuadas pela equipe de fiscalização do Crea-PA, intensificando presencialmente no período de 05 a 09 de fevereiro nos municípios citados anteriormente. Na cidade de Salinópolis, a ação será estendida durante todo o período do Carnaval.

“Estamos levantando informações técnicas pertinentes dos demais municípios, podendo ainda ser incluídos na programação de fiscalização do carnaval 2024”, assegura o gerente de fiscalização do Crea-PA.

Para a presidente do Crea-PA, Eng. Civil, Adriana Falconeri, o objetivo da ação é averiguar a participação do responsável técnico pelas montagens provisórias do Carnaval.

“Essas operações visam, sobretudo, garantir a segurança dos foliões e guardar vidas durante essa festa que envolve milhares de pessoas. São dezenas de serviços envolvidos, desde banheiro químico, sonorização, arquibancadas, projetos contra incêndio, entre outros, e iremos cobrar a presença do engenheiro responsável e também a emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), além de incentivar a contratação dos nossos profissionais”, ressalta.