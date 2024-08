CREA-PA e Confea assinam Protocolo de Intenções para Força-Tarefa Nacional de Fiscalização no Pará

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) firmaram um importante Protocolo de Intenções, na última quinta-feira (22), durante a 5º Reunião do Colégio de Presidentes em Manaus (AM), selando uma parceria estratégica que visa fortalecer as ações de fiscalização no estado do Pará. A assinatura foi realizada pela presidente do CREA-PA, engenheira civil Adriana Falconeri, e pelo presidente do Confea, engenheiro de telecomunicações Vinicius Marchese.

O acordo estabelece a criação e desenvolvimento da 2ª Força-Tarefa Nacional de Fiscalização, que será realizada nos dias 02 e 03 de setembro de 2024, nos municípios de Rondon do Pará e Dom Eliseu. O foco principal desta operação será a fiscalização de silos e o armazenamento de agrotóxicos, áreas críticas para a segurança e a sustentabilidade do agronegócio na região.

"Essa força nacional é de extrema importância, pois vamos entender como funciona, as problemáticas de cada região. Precisamos ser agentes de transformação. Nós, como presidentes de Crea, temos esse objetivo, esse trabalho. Só conseguiremos defender a sociedade, fazendo a fiscalização correta”, complementou Falconieri, que parabenizou o presidente do Confea, Vinicius Marchese, pela iniciativa.

Marchese mencionou o Relatório de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), recebido pelo Confea em 2015 do Tribunal de Contas da União (TCU), que alertava sobre o não investimento suficiente em fiscalização. “Eu quero deixar claro que fiscalização é nossa prioridade”.

Assinatura foi realizada pela presidente do CREA-PA, engenheira civil Adriana Falconeri, e pelo presidente do Confea, engenheiro de telecomunicações Vinicius Marchese (Divulgação/CREA-PA)

Além da fiscalização de silos e agrotóxicos, a ação pretende promover um diálogo com os profissionais envolvidos, conscientizando-os sobre as melhores práticas e a importância do cumprimento das legislações. O objetivo é não apenas coibir irregularidades, mas também reforçar a importância dos engenheiros e geocientistas para obras e/ou serviços técnicos.

De acordo com o gerente de fiscalização do CREA-PA, Kleber Santos, a escolha dos municípios de Rondon do Pará e Dom Eliseu para sediar essa edição da Força-Tarefa foi estratégica, considerando a relevância da produção agrícola e a presença significativa de estruturas de armazenamento de grãos e produtos químicos nessas regiões.

Com a assinatura deste protocolo, o CREA-PA reafirma seu compromisso com a fiscalização e a valorização das profissões de engenharia e agronomia no Pará.