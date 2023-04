CREA-PA comemora 89 anos de história com homenagens e programações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) completa 89 anos de história no próximo dia 23. Para comemorar a importante trajetória, a instituição será homenageada com uma Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), na próxima segunda-feira (24), às 10h. Além disso, o Conselho irá promover, entre os dias 24 a 29 de abril, a I Semana do CREA-PA, uma programação gratuita com palestras voltadas para os profissionais e acadêmicos da área.

O evento é de autoria do deputado estadual Erick Monteiro e contará com a presença de profissionais das áreas da engenharia, agronomia e geociências que prestam relevantes serviços à sociedade paraense. A presidente da instituição, Adriana Falconeri, comenta que, ao longo de quase nove décadas, o CREA-PA sempre procurou contribuir com a sociedade por meio da fiscalização do exercício profissional, buscando o fortalecimento das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua.

“A presença do Conselho gera confiabilidade para a realização dos projetos, obras e serviços. Ao todo, são mais de 55 mil profissionais registrados. Orientamos a sociedade, para justamente buscar um ponto de equilíbrio onde o conhecimento agregado das nossas profissões possam gerar segurança e qualidade de vida para a sociedade. Assim como em qualquer profissão, os engenheiros, agrônomos e geocientistas precisam de uma plena fiscalização de seus serviços, de maneira a garantir que o setor continue em constante evolução, por meio de boas práticas e inovações”, detalha Falconeri.

Adriana Falconeri, presidente do CREA-PA, explica a importância dos serviços prestados pelo Conselho (Divulgação/ CREA-PA)

O gerente de fiscalização, há 18 anos, do CREA-PA, Kleber Souza dos Santos, conta suas expectativas para o evento e ressalta a importância do Conselho para o desenvolvimento do estado. “Minhas expectativas são as melhores possíveis, uma vez que a Alepa é a ‘Casa do Povo’, essa sessão é de extrema importância pelo reconhecimento e relevância do CREA-PA à sociedade e contribuição para o desenvolvimento do estado do Pará. Quanto à I Semana do CREA-PA, é salutar essa troca de experiências entre os profissionais mais experientes com os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, e o CREA-PA vem auxiliar para que essas experiências sejam discutidas”, comenta.

Kleber Souza dos Santos, gerente de fiscalização do CREA-PA, atua na instituição há 18 anos e sente-se animado para o evento e programação promovidos ()

I Semana do CREA-PA

A Semana do CREA-PA vem com o objetivo de proporcionar aos profissionais da área uma qualificação relacionada aos assuntos do cotidiano e acontecerá entre os dias 24 a 29 de abril, com horários pela parte da manhã e da tarde. O evento será presencial e gratuito, e contará com palestras que abrangem as áreas da construção civil, florestal, inovação, tecnologia, mercado de trabalho da engenharia ambiental, instrumentação na engenharia elétrica, cidades inteligentes, perícia judicial, entre outras.

Para realizar a inscrição e para mais detalhes do evento, clique aqui ou acesse as redes sociais e site do CREA-PA.