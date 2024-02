CREA-PA anuncia concurso público para cargos de nível médio e superior

Em mais uma conquista da atual gestão, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará (CREA-PA) promoverá concurso público em 2024. A banca do certame foi anunciada na quinta-feira (8).

A presidente do CREA-PA, Eng. Civil Adriana Falconeri, disse que o objetivo do concurso é trazer novos perfis ao Conselho e, ao mesmo tempo, proporcionar a inserção de profissionais no mercado de trabalho. O último concurso foi realizado em 2014.

O documento publicado no Diário Oficial da União destaca o Instituto AOCP como responsável por organizar e executar o novo concurso, incluindo todo o material e recursos humanos envolvidos, para preenchimento de vagas e composição de cadastro de reserva.

Atualmente, o CREA-PA conta com apenas 116 funcionários efetivos, dentre eles 33 agentes da fiscalização. “Precisamos reforçar as ações de fiscalização, atuar em todos os municípios do Pará, e melhorar o nosso atendimento”, disse a presidente do Conselho, Adriana Falconeri.

De acordo com o documento, o concurso ofertará vagas imediatas e oportunidades de cadastro de reserva para os cargos de Agente Profissional do Sistema (modalidades: Civil; Elétrica; Mecânica e Metalúrgica; Agrimensura; Geologia e Minas; Química; Agronomia); Analista - Direito; Analista - Contabilidade; Agente Administrativo/Motorista; e Agente Administrativo.

As oportunidades são de níveis médio e superior de escolaridade, com salários iniciais que variam de R$ 4.000 a R$ 8.000, além de benefícios.

Adriana Falconeri reforça que o CREA-PA cumprirá o pagamento do piso salarial dos profissionais do Sistema. “O pagamento de um salário digno ao engenheiro não pode ser visto como um custo, mas como um investimento. Um investimento na qualidade do serviço e segurança para a sociedade”, defende. Essa é uma bandeira desde o início de sua gestão, da valorização profissional, proporcionando o bem-estar à sociedade.