Corrida e caminhada de rua: 5 passos e locais para começar

A corrida de rua e caminhada são algumas das atividades que têm ganhado cada vez mais adeptos na região metropolitana de Belém nos últimos anos. A escolha da atividade física leva em conta vários fatores, como a praticidade, contato com a natureza e benefícios que traz.

Apesar da corrida de rua ser uma atividade comum, é essencial ter acompanhamento profissional para observar as necessidades do corpo e recomendar atividades complementares. Cada indivíduo é único, sendo fundamental uma avaliação personalizada. A orientação deve vir de um profissional de educação física qualificado para direcionar de forma adequada. o instrutor físico, Bruno Moraes (@brunomoraestreinador) destaca a importância de se ter em mente o principal motivo para a realização da atividade.

“A principal mensagem é procurar uma razão para começar, porque você tem que fazer a atividade. Quando você define se é pra ter mais qualidade de vida, emagrecer, ter mais disposição para ficar com os filhos e família, isso vai tornar muito mais fácil começar e vai ser muito mais fácil continuar na corrida é de rua, ou seja qual for atividade” - Bruno Moraes.

Bruno Moraes, instrutor físico, destaca a importância de se ter em mente o principal motivo para a realização da atividade (Foto: O Liberal/ André Oliveira)

Para iniciar na corrida de rua e caminhada, siga estes 5 passos essenciais:

Consulte um médico e um educador físico: Antes de tudo, é importante ter a liberação médica para a prática e o acompanhamento de um educador físico para orientar nos treinos. Tenha atenção ao tênis: A escolha do calçado adequado é crucial para evitar lesões. Comece gradualmente: Inicie com caminhadas, alternando com períodos curtos de corrida, e vá aumentando progressivamente a intensidade e duração. Hidrate-se e alimente-se bem: A hidratação e uma alimentação balanceada são fundamentais para o desempenho e recuperação. Defina metas: Estabeleça objetivos alcançáveis para manter a motivação.

Por onde andar?

No que diz respeito aos locais ideais para a prática na região metropolitana do Pará, destacam-se o Parque Estadual do Utinga, com trilhas em meio à natureza preservada; o Porto do Futuro, que oferece uma vista incrível e uma brisa refrescante; o Parque do Uriboca, conhecido por sua vasta área verde; o Portal da Amazônia, com um calçadão à beira-rio perfeito para corridas ao entardecer; e as diversas praças pela cidade, que são pontos de encontro de corredores de todos os níveis.

A corrida de rua e caminhada são excelentes formas de se manter ativo, promover a saúde física e mental, e ainda ter a oportunidade de estar em contato com as belezas naturais do Pará. Correr ao ar livre, especialmente em locais tão inspiradores, eleva a qualidade de vida, proporcionando momentos de introspecção e conexão com o ambiente ao redor. Iniciar essa prática de forma consciente e segura é o primeiro passo para uma jornada de bem-estar e descobertas pessoais.