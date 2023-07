Copa do Mundo Feminina: dicas de petiscos para assistir os jogos

A Copa do Mundo Feminina começou e a Seleção Brasileira já fez o primeiro jogo fechando o placar em 4 a 0 contra a Seleção do Panamá. As próximas partidas das meninas do Brasil serão contra a Seleção da França e da Jamaica, respectivamente, nos dias 29 de julho (sábado), às 7h e 2 de agosto (quarta-feira), às 7h, no horário de Brasília. Para assistir os jogos com a família ou amigos, separamos algumas dicas de acompanhamentos disponíveis no supermercado Preço Baixo.

Para o segundo jogo da Seleção Brasileira, que será às 7h, a dica é preparar um café da manhã reforçado e variado para reunir todo mundo em volta da mesa. A sugestão é investir no café para dar aquela acordada, variedade de pães para preparar sanduíches com queijo, presunto, manteiga e outros. Os patês e geleias também são ótimas opções de recheios para os pães, também valem para as torradas.

Pelo horário, a sugestão de bebidas são sucos, iogurtes, cafés e achocolatado. A rede de atacarejo Preço Baixo conta com bebidas quentes, além de sucos, águas e refrigerantes. Mas como é dia de sábado vale separar a cerveja ou o vinho, mas somente depois de se alimentar para ninguém perder nada da partida. A adega do supermercado dispõe de diferentes rótulos com preços acessíveis para todos os públicos.

A partir do segundo tempo já vale investir em petiscos mais pesados. As batatas e as macaxeiras fritas são alternativas rápidas e práticas, e que podem ser adquiridas pré-prontas na seção de frios do supermercado e feitas na frigideira ou na airfryer.

A outra sugestão é a pipoca, companheira acessível em todos os horários, e que pode ser caprichada com alguns ingredientes, por exemplo, lemon pepper, manteiga, queijo ralado. Pode apostar nas doces também preparando uma versão gourmet com leite ninho ou chocolate. A seção de doces e bolos do Preço Baixo possui várias opções de achocolatados, chocolate meio amargo (ótimo para derreter), além de outros itens.

O churrasco é uma sugestão para a galera que não dispensa a combinação perfeita de futebol + carne na brasa. Os cortes de picanha, maminha, fraldinha e as linguiças e toscanas podem ser encontradas em pequenas e grandes quantidades na seção de carnes do Preço Baixo. Os ingredientes do vinagrete, do arroz, da farofa, acompanhamentos típicos do churras, estão disponíveis na rede, assim como o pão de alho (tradicional e de outros sabores) e o queijo coalho.