Copa do Mundo 2022: como escolher a melhor poltrona para assistir aos jogos?

Com a chegada dos jogos da Copa do Mundo 2022, é comum que amigos e familiares se reúnam para assistir às diversas partidas de futebol do maior campeonato do planeta. E para conquistar um espaço agradável e confortável, é essencial investir em poltronas, além de ser um móvel aliado para acompanhar os jogos, ainda poderá ser utilizado por muito tempo na sala de estar. Entretanto, surgem algumas dúvidas na hora de escolher a melhor opção.

Confira abaixo dicas que ajudarão na escolha:

Material

Uma dica que merece muita atenção é o material em que a poltrona é produzida, afinal diz respeito à durabilidade e resistência do móvel. De maneira geral, móveis de madeira maciça são um excelente investimento, outro material que merece atenção é a espuma utilizada em assentos e encostos, que deve ter densidade mínima para suportar o peso dos usuários sem se deformar com facilidade.

Revestimento

Outro fator importante é o revestimento da poltrona. Atualmente, há uma grande variedade de revestimentos no mercado, entre os melhores estão: couro, couro sintético, acquablock, lona, linho suede, tecido sustentável, inovativ e 100% poliéster, que garantem qualidade e durabilidade ao móvel.

Modelos reclináveis são uma excelente pedida no quesito conforto (Divulgação Eletromóveis)

Modelo perfeito

O design da poltrona pode variar de acordo com o cômodo onde será posicionado. Salas de TV ou home theater pedem um modelo superconfortável. Os modelos reclináveis ou com chaise longue, que possibilitam deitar o corpo de frente para a TV, são uma excelente escolha e têm tudo a ver com a proposta.

Em Belém, a Eletromóveis disponibiliza uma grande variedade de poltronas para compor a sala de estar para a Copa do Mundo 2022.