Copa do Mundo 2022: 5 itens para ter na torcida

Faltando poucos dias para a Copa do Mundo do Qatar 2022, o clima verde amarelo domina as ruas da cidade e contagia torcedores e lojistas. Todo foco agora está em reunir a família, amigos e colegas de trabalho para acompanhar a jornada da seleção brasileira rumo ao hexa. E para embelezar ainda mais a festa, a Papelaria Brazz Brazz separou 5 itens indispensáveis para compor a festa, confira:

1- Bandeirinhas

Um grande clássico da Copa Mundo são as bandeirinhas do Brasil, que sempre são uma ótima pedida para decorar pequenos espaços e salões de eventos, até ambientes mais amplos, como quintais e ruas.

2- Vuvuzela

A vuvuzela virou uma figura ainda mais presente na torcida desde 2010, na Copa da África do Sul, quando elas foram presença constante em praticamente todos os jogos. Essa espécie de corneta de plástico poderá animar ainda mais a torcida durante as partidas.

VEJA MAIS

3- Corneta e buzina

Para comemorar gols, bons passes e vitórias da seleção canarinho, nada melhor do que a presença de cornetas e buzinas. Esses itens são indispensáveis em comemorações e diversão.

4- Óculos

Outro acessório bem divertido, são os óculos que podem ter formatos diferentes e aparecer com as cores do Brasil. Mais uma vez, um item essencial para a diversão na hora das partidas.

5- Pulseiras

Esse acessório é o mais discreto dos anteriores, mas pode tornar a torcida bem mais colorida. As pulseiras podem ser de borracha e nas cores da bandeira brasileira, adicionando charme e estilo aos torcedores.