COP 30: Banco da Amazônia contribui com o desenvolvimento econômico e social da Amazônia

A capital paraense se prepara para receber a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro de 2025. O Banco da Amazônia entende a importância do evento que vai trazer diversas discussões sobre a floresta e as políticas de redução de emissões a partir da Amazônia. A instituição financeira tem se empenhado em contribuir com o desenvolvimento econômico e social da região desde a sua fundação.

Ao longo de toda sua história, o Banco da Amazônia vem atuando no avanço econômico e social da região amazônica. Seja no apoio à agricultura familiar, micro e pequenas empresas, ou no fomento a projetos sustentáveis, os investimentos realizados pela instituição têm impulsionado o crescimento econômico, assim como a preservação ambiental e a inclusão social. O trabalho realizado pela instituição financeira ganha ainda mais força durante a COP30.

"Estamos rumo à COP 30, com todos os esforços conjugados da sociedade, assim como do Banco da Amazônia, para que a gente possa atender não apenas quem vem visitar a nossa região, mas, sobretudo, potencializar os negócios locais, para que fique como herança melhoras no padrão de renda, sociais e os climáticos, que tanto vão ser discutidos na COP 30", destaca o Gerente Executivo de Pessoas Jurídicas do Banco da Amazônia, Luiz Lourenço.

Metas alinhadas à COP 30

O Banco da Amazônia conta com um pacote de medidas para a COP 30. Entre elas, a instituição oferece as melhores linhas de crédito disponíveis no mercado, com as menores taxas de juros e os maiores prazos para pagamento, o que garante mais oportunidade para micro e pequenas empresas investirem em seus negócios.

"Além do crédito, a gente tem toda uma responsabilidade por trás. Temos algumas salvaguardas ambientais, onde só entramos nos financiamentos, apoiando os projetos que são economicamente viáveis e sustentáveis. Ou seja, que respeitam a biodiversidade da Amazônia e, também, respeitam as regras de negócios que respeitam o social, digamos assim", explica o gerente do Banco da Amazônia.

Investimentos em diversos setores

O Banco da Amazônia não tem medido esforços para garantir linhas de crédito para empreendedores de diversos setores, como turismo, hotelaria, bares, restaurantes, assim como as áreas de logística e transporte.

"A gente vai contribuir não apenas para a geração de emprego e renda, mas para a melhoria de várias áreas da região, principalmente para o micro e pequeno empreendedor. O Basa tem procurado envolver todas as iniciativas possíveis para preparar esse empreendedor para alcançar o crédito, a fim de aplicá-lo de forma correta e sustentável", complementa Luiz Lourenço.

Um exemplo disso é o apoio dado aos micro e pequenos empreendedores que atuam na Ilha do Combú. No início do mês de dezembro, bares, restaurantes e moradores da localidade contaram com um mutirão de atendimentos, a fim de prepará-los para grandes eventos como a COP 30.

"O objetivo é que eles consigam ter crédito para se adaptar não apenas para a COP 30. A COP vem, mas ela vai passar, e a gente tem que deixar enraizada essa cultura do empreendedorismo, porque as pequenas empresas geram muitos empregos e renda. Vem aí uma série de ações rumo à COP 30", ressalta o gerente.