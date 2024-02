Cooperativismo e economia solidária fomentam desenvolvimento sustentável e igualdade social

Cada vez mais empresas e pessoas têm se preocupado com o uso de recursos da natureza, seja naquilo que é produzido ou no que é consumido no mundo. Essas iniciativas são reflexo da preocupação com o meio ambiente e da busca por soluções que ajudem na economia e na preservação do planeta. Um exemplo disso é a economia solidária, que contribue para as empresas repensarem o seu papel social e, também, para contribuir com a construção de um menos desigual e com mais oportunidades para todos.

A economia solidária foi tema do terceiro episódio do webinar "COOP 30", mediado pelo presidente do conselho de administração do SICOOB COIMPPA, e Luciana Lucena, assistente de marketing da cooperativa, que recebeu o psicólogo, psicoterapeuta de grupo, palestrante, professor e escritor, Manoel de Christo Neto.

O professor destaca que a economia solidária exerce um papel importante na organização, produção, distribuição e consumo de forma justa e solidária na sociedade.

"Quando falo de forma justa e solidária, trago aqui um dos princípios da economia solidária, que é a solidariedade, que implica em ver que eu consiga ver o outro como alguém diferente de mim, em que eu perceba no outro uma necessidade e possa me sentir um par com ele, também", ressalta.

Cooperativismo e economia solidária

O cooperativismo atua de forma significativa quando o assunto é desenvolvimento sustentável por meio da economia solidária. Afinal, os dois são capazes de promover um trabalho digno aliado à inclusão e justiça social, geração de emprego e renda, além do respeito ao meio ambiente.

Entre os principais benefícios da economia solidária, como a inclusão social, investir nesse tipo de iniciativa também traz resultados positivos para a saúde mental, como ressalta o entrevistado.

“A cooperativa é uma expressão da economia solidária. Quando você produz coletivamente, quando consome coletivamente e você se torna sujeito da sua própria história, isso traz bem-estar e melhora a qualidade de vida, e você, com certeza, vai ter uma saúde mental melhor”, finaliza Manoel Christo.

Quer saber mais sobre o assunto? Assista o episódio completo do videocast COOP 30, uma iniciativa do Grupo Liberal em parceria com o Sicoob Coimppa.