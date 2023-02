Cooperativas recebem Sistema OCB/PA em Assembleias Gerais

A assembleia geral é o principal ato democrático de uma cooperativa. Para garantir a conformidade legal da reunião, o Sistema OCB/PA tem participado das assembleias por meio da sua equipe técnica, assegurando o desenvolvimento das AGOs e AGEs conforme as leis que regem o segmento.

Até o momento, o Sistema OCB/PA já participou de 14 assembleias, e deve participar de mais 21 até o final do prazo. Durante janeiro e fevereiro, a entidade esteve nas assembleias das seguintes cooperativas: COOPER, COAFRA, COOPADCON, COOFAM, CACAU SELVAGEM, COEX Carajás, COOPEDIC, COOPERDUQUE, COOPERCAMARE, ATALAIA, COOPMAP, TURIARTE, AGROMEL e COOPBARQ.

Nessas ações, o Sistema OCB/PA passou por 12 municípios do Pará: Parauapebas, Castanhal, Santarém, Mojuí dos Campos, Moju, Carajás, Breves, Belém, Paragominas, Bom Jesus do Tocantins, Altamira e São Miguel do Guamá.

A assembleia geral reúne a diretoria, conselheiros e cooperados para prestação de contas do ano anterior, eleição de novos dirigentes e conselheiros, distribuição de sobras ou perdas e demais assuntos de interesse da cooperativa. Com a obrigatoriedade de ocorrer pelo menos uma vez ao ano, entre janeiro e março, com exceção das cooperativas de crédito, que é até abril, previsto na Lei 5.764/71, Lei das Cooperativas.

A entidade garante o desenvolvimento correto das atas das assembleias que obrigatoriamente serão arquivadas na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA). Além disso, a entidade também auxilia pautas que devem ser debatidas.

“Quando participamos da AGO, auxiliamos a cooperativa para garantir que tudo ocorra perante a lei. Também é uma oportunidade para entendermos a realidade e as demandas de cada singular para que nossas ações sejam ainda mais assertivas e, assim, contribuam para o desenvolvimento do setor”, frisa o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.

Para ter o Sistema OCB/PA na Assembleia de sua cooperativa, deverá ser encaminhado via email um ofício solicitando a presença, juntamente com o edital de convocação da assembleia.

De acordo com a legislação, a convocação e publicação do edital deve ser feita com antecedência mínima de 10 dias da data de realização. E qualquer cooperativa que tenha dúvidas sobre a elaboração do edital, pode entrar em contato com a equipe técnica, que estará pronta para orientar e auxiliar as cooperativas da melhor maneira.

Serviço:

A solicitação de participação do Sistema OCB/PA nas assembleias gerais deve ser enviada para o e-mail: aladir.lopes@paracooperativo.coop.br acompanhado do Edital de Convocação.

Para ficar por dentro do mundo cooperativista e das ações realizadas pelo Sistema OCB/PA, clique aqui.