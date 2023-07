Cooperativas mobilizam municípios com ações do Dia de Cooperar no Pará

Atitudes simples movem o mundo e transforam realidades de uma comunidade inteira. Durante os dias 30 de junho e 1° de julho, o Dia de Cooperar, o maior movimento de voluntariado do Brasil, foi realizado em Castanhal e em Santarém, as cooperativas colocaram o sexto e o sétimo princípios do cooperativismo na prática em prol do bem-estar, solidariedade e voluntariado através de ações sociais, de saúde e de lazer.

A Praça do Estrela, em Castanhal, no dia 30 de junho, foi palco principal do protagonismo cooperativista para celebrar o Dia de Cooperar com serviços de beleza e apresentação dos alunos da cooperativa CEAC com paródias. Também foram oferecidos serviços de cidadania com emissão da 1° via do RG e vacinas.

O 3° Pedal da Cooperação em Castanhal finalizou as ações no dia 1° de julho. Aproximadamente 500 pessoas participaram entre ciclísticas, voluntários e apoio.

Os participantes doaram 3 quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados a duas instituições sociais do município, são elas: Castelo do Sonhos, que desenvolve atividades esportivas com crianças e adolescentes; e a Casa da Fraternidade, que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade.

O evento foi promovido pelas cooperativas Sicredi Norte, CEAC, COOPASMIG, SICOOB COOESA, Unimed Belém e Uniodonto Belém, também contou com o apoio do Sistema OCB/PA, Prefeitura de Castanhal, Instituto Embelleze, Polícia Civil do Estado do Pará, SEBRAE e Dr. Yago Charpinel.

“O Dia de Cooperar é o maior movimento de voluntariado cooperativista no Brasil, exercendo o sétimo princípio do cooperativismo que é o interesse pela comunidade com incentivo as boas práticas de saúde e bem estar, e o principal, levando cidadania para a comunidade. Castanhal vivenciou o cooperativismo dá forma mais genuína e mobilizou uma multidão em prol do voluntariado e da solidariedade”, frisou o Presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.

Em Santarém, a iniciativa focou em ações de estética, emissão de documentos de identificação, vacinas e atividades recreativas para as crianças (Divulgação)

Dia C Santarém

Na 10° edição do Dia C em Santarém, as cooperativas celebraram no 1° de julho os avanços obtidos pelos últimos anos da melhor forma possível: cooperando. A iniciativa foi das cooperativas locais SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM, UNIMED Oeste do Pará, CCAMPO, COOMAPLAS, COOPAFS, TURIARTE, COOPSÓSTENES, COOPERATALAIA, CATARINA HUBER, COOPRESAN, COOPADCON, CRESOL com apoio do Sistema OCB/PA, do projeto MÃOS VOLUNTÁRIAS e da ULBRA.

Durante todo o dia, as ações se concentraram no Colégio Batista (Coopsóstenes) com ações de estética, emissão de documentos de identificação, vacinas e atividades recreativas para as crianças.

A 1ª Corrida e Caminhada da Cooperação edição Santarém finalizou as celebrações. Com a doação de 2 quilos de alimentos de cada participante, as cooperativas arrecadaram 2 toneladas de alimentos não perecíveis. Todos os donativos foram entregues na tarde de sábado para três instituições sociais do município.

O Asilo São Vicente, que atende idosos desamparados, o Espaço Social Mãe Natureza, que realiza oficinas educativas e atendimentos às famílias carentes e Amigos dos Anjos de Deus, que atende crianças em tratamento oncológico, foram as instituições beneficiadas.

“Santarém foi o berço do Dia de Cooperar no Estado, foi um modelo que deu certo e se replicou em vários outros municípios. É muito gratificante comemorar e mostrar o quanto o cooperativismo pode ser uma solução para um mundo melhor”, disse o Superintendente do OCB/PA, Júnior Serra.