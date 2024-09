Cooperativas de crédito superam o número de agências bancárias em todo o país

As cooperativas de crédito desempenham um papel crucial na sociedade. Cada vez mais importantes no mercado financeiro, ao longo dos últimos anos, os Postos de Atendimento Cooperativo (PAC) cresceram significativamente e já superam o número de agências bancárias em todo o país. O Panorama das Cooperativas de Crédito, publicado pelo Banco do Brasil, revela que a quantidade de municípios com PACs superou a de agências bancárias, atingindo 105, em 2023. Esse crescimento representa uma oportunidade significativa para a expansão, presença e fortalecimento das cooperativas no país.

Em contrapartida, o número de agências bancárias, considerando bancos comerciais, múltiplos e a Caixa Econômica Federal, caiu para 37 no ano passado. Além disso, em dezembro de 2023, havia 3.150 municípios e 3.094 agências bancárias.

"As cooperativas têm se consolidado cada vez mais como uma alternativa mais justa do que o modelo bancário convencional. Isso está presente em precificação de produtos e serviços, bem como nas taxas praticadas pelas cooperativas. Aliado a isso, as cooperativas têm em seu DNA valores que são intrínsecos ao cooperativismo e se tornam um grande diferencial", destaca o diretor executivo da Sicredi Norte, Cleomar Abreu.

No contexto local, o Sicredi está presente em 76 municípios paraenses, com 98 agências bancárias. É importante destacar que em 17 municípios do Pará, o Sicredi é a única instituição financeira presente, considerando bancos e cooperativas de crédito. Além disso, o estado recebeu 8 novas agências desde o fim de 2023 e primeiro semestre deste ano.

Benefícios

As cooperativas de crédito podem oferecer soluções financeiras com menor custo e maior rentabilidade em relação às demais instituições financeiras. O crescimento das cooperativas nos municípios brasileiros garante diversos benefícios, como a expansão da base de cooperados, inclusão financeira, transformação digital e diversificação de produtos e serviços.

"Somos mais próximos, possuímos um olhar para o social. O cooperado também é dono do negócio e participa democraticamente das decisões, inclusive podendo receber remuneração de juros sobre o seu capital e distribuição de resultados de acordo com a performance anual, as cooperativas têm real interesse pela comunidade onde estão instaladas e fortalecem a economia, pois os recursos captados são investidos na própria região onde elas estão localizadas", ressalta Cleomar Abreu.

Para o futuro, a expectativa das cooperativas de crédito é manter um crescimento acima da média do mercado bancário, consolidando cada vez mais a presença das instituições financeiras. "Nesse contexto, o Sicredi tem a missão de se consolidar cada vez mais como uma grande referência nacional para construir juntos uma sociedade mais próspera", finaliza o diretor executivo da Sicredi Norte.