Coopatrans é destaque com premiações no Chocolat Festival 2023

Chocolates inovadores com sabores marcantes foram essenciais para que a Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica (COOPATRANS), de Medicilândia, fosse reconhecida em três categorias distintas durante um dos maiores eventos de chocolate de origem do Brasil, o Chocolat Festival, que foi realizado entre os dias 17 e 20 de agosto, no Hangar Centro de Convenções.

Na categoria "Produto Inovação da Amazônia", a cooperativa foi ouro com sua criação de chocolate branco com castanha do Pará. A fusão perfeita entre a suavidade do chocolate branco e o sabor marcante da castanha do Pará cativou os paladares exigentes dos jurados, rendendo à cooperativa o merecido primeiro lugar. Com sabores autênticos, novamente foi reconhecida com a medalha de bronze na mesma categoria, desta vez com o chocolate branco com cumaru, uma combinação que ressalta a autenticidade do sabor amazônico.

VEJA MAIS

"Chocolate Intenso da Amazônia" foi outra categoria na qual a cooperativa levou a medalha de prata com o chocolate 70%, demonstrando a habilidade da cooperativa em produzir chocolates sofisticados. Já na categoria "Chocolate ao Leite da Amazônia", o chocolate 50% ao leite fez a Coopatrans garantir o ouro com a combinação harmoniosa do cacau e do leite.

Potencial

Para o presidente da cooperativa, Ademir Venturin, as premiações representam o grande potencial do cacau e das amêndoas produzidas na região da Transamazônica, principalmente pela cooperativa, e como as parcerias são essenciais.

“As parcerias nos fazem chegar até aqui e nos fortalecem no caminho que queremos conquistar, como novos mercados, novas tecnologias e inovação para mostrar o potencial que o estado tem. Tudo isso está na força da cooperativa, no apoio, principalmente do Sistema OCB/PA que trabalha o cooperativismo”, frisou o Ademir.

Para Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA, representante máxima das cooperativas no estado do Pará, é muito forte ver as conquistas da cooperativa e, para além disso, a prospecção de conquistas.

"É gratificante ver as cooperativas com grande potencial como a Coopatrans, se tornando referência e ganhando espaço no mercado local. A Coopatrans é um caso de sucesso, com a verticalização da produção e a sua diversidade de sabores que ressignificam o sabor amazônico. Ficamos muito felizes de fazer parte desse capítulo que está sendo escrito na história da cooperativa”, disse Ernandes.

As premiações não apenas celebram a inovação e o talento local, mas também destacam a riqueza dos sabores amazônicos que agora podem ser apreciados por todos os apaixonados por chocolate e suas variedades, nas lojas da CacauWay, marca autoral da cooperativa.