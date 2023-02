COOPAGRO irá iniciar a verticalização da produção leiteira

Com menos de 2 anos de constituição, a Cooperativa Agroindustrial Frutos da Amazônia (Coafra), parceira do Sistema OCB/PA, já alcançou um total de R$ 2,5 milhões de faturamento e mais de R$ 462 mil em economias e ganhos para os seus cooperados. O principal destaque é a venda de insumos e embalagens, que representam 57,4% do total das suas receitas, correspondendo a R$ 1,4 milhão.

A Coafra começou com 9 tipos de insumos e embalagens. Em 2022, chegou a 31 e ainda terão mais 6 insumos diferentes em 2023. A projeção de receita para o próximo ano é de R$ 4,8 milhões e R$ 250 mil em sobras, sendo R$ 2 milhões com insumos, R$ 2,4 milhões em vendas de hortifruti e R$ 276 mil em prestação de serviços.

Todos os dados foram apresentados e as contas aprovadas por unanimidade durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da cooperativa que ocorreu em janeiro, em Castanhal. A programação contou com a participação do Sistema OCB/PA, Adepará, IFPA Castanhal, Sebrae/PA, SENAR, STTR, SPR e Secretaria de Agricultura de Santa Maria do Pará.

A venda para o mercado privado representou a segunda principal fonte de receita da Coafra, especialmente pelo fornecimento de produtos da agricultura familiar para a rede de supermercados Mateus. O faturamento chegou a mais de R$ 580 mil, representando 22,8% das receitas. Já o mercado institucional (PAA/PNAE) representou apenas 12,7% dos ganhos da cooperativa, com um total de R$ 323 mil.

"A Coafra, mesmo sendo tão nova, já se tornou a referência de modelo de cooperativa formada por agricultores familiares no Estado. Para nós, do Sistema OCB/PA, esse é o perfil de gestão ideal no ramo agro, focando na compra de insumos e saindo da dependência de mercados institucionais, que, além de garantirem em geral uma receita menor se comparada ao mercado privado, também submetem as cooperativas a oscilações de compra", afirmou o superintendente do Sistema OCB/PA, Júnior Serra.

Em um ano, o número de cooperados dobrou. No total, possui 160 associados atuantes em Castanhal, São Miguel, Santa Maria, Inhangapi e São Domingos do Capim, São Francisco do Pará e Igarapé Açú. O quadro de associados é formado por agricultores familiares, produtores rurais e profissionais agrícolas.

Na ocasião, a Adepará fez a entrega do certificado de Comercialização e Armazenamento de Agrotóxicos Fitossanitários.

Já o diretor geral do IFPA Castanhal, Adebaro Reis, destacou a parceria comercial, que neste ano proporciona com que a Coafra forneça 100% dos hortifrutis do Instituto. Também ressaltou os próximos passos a nível da academia: a construção do sistema de gerenciamento para reduzir custos com a aquisição dos sistemas já utilizados e, em parceria com o SESCOOP/PA, formação continuada a nível de ensino médio integrado e especialização em cooperativismo aos cooperados e seus filhos.

O superintendente do Sistema OCB/PA, Júnior Serra, apresentou o projeto do TerraCoop, que, até abril, busca auxiliar na regularização fundiária das áreas rurais dos produtores vinculados às cooperativas paraenses que estejam sob a jurisdição do Estado, a partir da parceria com o ITERPA. Com isso, os cooperados poderão também ter garantia para o acesso a crédito, que é uma das principais demandas para o desenvolvimento regional.

"Nós agradecemos a presença dos nossos cooperados e parceiros que estiveram presentes na nossa AGO. Tivemos resultados muito positivos durante o último ano e tudo isso é fruto do trabalho de cada agricultor familiar", afirmou o presidente da COAFRA, Joel Linhares.

PREMIAÇÃO

Como forma de reconhecer o envolvimento dos cooperados, a cooperativa entregou 12 premiações nas categorias: agricultura familiar, produtor rural, jovens e mulheres. Os critérios utilizados foram: participação financeira, com o total de compra e venda; fidelização, com entregas toda semana; diversidade produtiva.

E para saber sobre mais ações do cooperativismo pelo Pará, clique aqui e conheça o Sistema OCB/PA.