Contratar seguro vale a pena? Sicredi destaca as vantagens do serviço

Já imaginou ver todo o esforço de anos para construir um patrimônio ou para ter uma empresa reconhecida no mercado se perdendo em razão de um evento inesperado? Sem dúvidas, esse é o tipo de situação que ninguém quer passar. Contratar um seguro é uma excelente iniciativa para quem não quer correr riscos. Mas, apesar de sua importância, muita gente tem dúvidas se vale a pena ou não contratar esse tipo de serviço. O Sicredi destaca a importância dos seguros e como eles podem auxiliar no dia a dia.

Garantir amparo em diversas situações inesperadas no dia a dia, como um acidente, um desastre natural ou quando as finanças de um negócio não estão indo bem é fundamental para manter a tranquilidade. Para a assessora de seguros do Sicredi, Daniele Freitas, contratar um seguro vale a pena, principalmente, pelas garantias que o mesmo oferece ao cliente.

"Vale sim a pena contratar seguros, pois é uma estratégia para se proteger de gastos inesperados. Hoje, em razão dos inúmeros riscos a que pessoas e empresas estão expostas, tanto a nível pessoal quanto profissional, investir em proteção por meio de um seguro, sem dúvida, é algo indispensável", ressalta a assessora.

Além disso, a especialista destaca a importância de ter um seguro em diversas áreas, tanto pessoais quanto profissionais. "Além de poupar dor de cabeça e prejuízos financeiros, a contratação de um seguro pode ser realizada por vários produtos como: vida individual, vida empresa, empresariais, automóveis, residencial e rural", complementa Daniele.

Dicas para contratar um seguro

Antes de fechar o contrato, é importante ficar atento à cobertura do seguro escolhido (Freepik.com)

O primeiro passo antes de fechar a contratação de um seguro é ficar atento às coberturas que serão contratadas, para que o segurado tenha um melhor atendimento dentro das suas necessidades. Além disso, é importante se informar sobre valores da franqui e do prêmio (indenização). Outro ponto importante a ser avaliado é a reputação da seguradora. Afinal, é importante evitar ciladas e não cair em possíveis golpes. Por fim, esteja de acordo com as cláusulas do contrato e mantenha uma boa organização financeira para pagar as mensalidades em dia.

Seguros do Sicredi

O Sicredi oferece mais segurança e tranquilidade em todos os setores da sua vida, seja para manter a proteção da sua família, patrimônio, negócio ou para o agronegócio, trazendo conveniência, mais conforto e oferecendo os melhores serviços para os segurados.

Como diferenciais, o Sicredi oferece cotações imediatas, apresenta as melhores coberturas e, em caso de sinistro, o time de pós-venda garante auxílio para os associados, proporcionando as melhores experiências para cada um deles.

"O Sicredi trabalha com as grandes seguradoras do mercado, apresentando cotações de forma rápida e tendo a preocupação com nossos associados para atender sua real necessidade, sempre oferecendo as melhores coberturas no seguro. Em caso de sinistro, nosso time de pós-venda está à disposição para auxiliar nossos associados a fim de ter a melhor experiência", finaliza a assessora de seguros do Sicredi.