Conta digital oferece segurança e praticidade para os associados do Sicoob Coimppa

As contas digitais são uma grande inovação positiva. De forma gratuita, atendem as mais diversas necessidades do público, de modo menos burocrático, mais prático e instantâneo. Em Belém, o Sicoob Coimppa oferece opções atrativas para quem deseja aderir a essa opção de forma confiável e com todos os diferenciais disponíveis atualmente no mercado.

André Kaller, gerente de relacionamento digital do Sicoob Coimppa, destaca facilidades virtuais oferecidas pela conta digital (Arquivo pessoal)

De acordo com o gerente de relacionamento digital do Sicoob Coimppa, André Kaller, a cooperativa oferece contas nas modalidades física e jurídica com serviços de pagamentos, depósitos transferências com TED, DOC e PIX, investimentos, previdências, seguros, porém com o toque cooperativista do Sicoob Coimppa.

“Com o Sicoob sendo uma cooperativa, diferente de um banco, o cooperado também se torna um dono, tendo a autonomia de participar da tomada de decisões nas sobras ao final de cada mês. Além dos benefícios de tarifas mais baixas e investimentos e a possibilidade de investir as finanças para girar a economia local, fazendo com que retorne à comunidade por meio de projetos sociais”, explica o gerente.

Sobre o Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) é o maior sistema financeiro cooperativo do país com mais de 7 milhões de cooperados,348 cooperativas singulares, 2.152 municípios atendidos e 4.159 pontos de atendimento distribuídos em todo o território nacional. É composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária e adquirência de meios eletrônicos de pagamento.

E para quem deseja abrir uma conta digital no Sicoob Coimppa, basta acessar o aplicativo da cooperativa, disponível nas plataformas Google Play ou App Store, seguir os comandos em tela e colocar o código #COIMPPADIGITAL. Em caso de dúvidas, clique aqui.