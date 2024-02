Construir Espaço Terapêutico: conheça o trabalho e a estrutura da clínica

A psicoterapia infantil proporciona muitos benefícios para as crianças, pois esse tipo de tratamento ajuda no desenvolvimento das competências socioemocionais como a comunicação, criatividade, empatia, capacidade de concentração e controle emocional. Pensando nisso, a clínica Construir Espaço Terapêutico criou uma equipe multidisciplinar, que é especialista em desenvolvimento infantil.

A clínica nasceu com um propósito de potencializar crianças, explorando suas habilidades e adequando-se às suas limitações, preservando sempre o atendimento humanizado e personalizado. O espaço foi aberto em 2018, com apenas uma sala de atendimento de fonoaudiologia em um prédio empresarial. Após seis meses, a procura aumentou e surgiu a necessidade de implantar algumas especialidades para se unir ao trabalho multidisciplinar. Em pouco tempo, o espaço ficou pequeno novamente e foi necessário a mudança para um prédio maior.

Atualmente, o espaço atende mais de 12 especialidades, entre elas: fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, educação física adaptada, psicologia, psicopedagogia e musicoterapia, que atuam principalmente nos transtornos do neurodesenvolvimento, distúrbios neurológicos e atrasos no desenvolvimento infantil.

Qualidade de vida

Para a autônoma Katyanne Chaves Menezes, o trabalho da clínica Construir Espaço Terapêutico foi essencial, pois proporcionou qualidade de vida para os seus filhos Rafael, de 9 anos, e Miguel, de 4 anos. Os dois frequentam o espaço desde agosto de 2023, pois têm dificuldades de socialização, ansiedade e seletividade alimentar.

“A vida dos meus filhos teve uma melhora significativa depois que eles entraram na clínica. Vem ajudando nos sentidos educacional e comportamental, além de auxiliar a lidar com os sentimentos, com espera, alimentação e frustração. Todo o trabalho de cada profissional vem trazendo o melhor para os meus filhos”, afirma.

Os filhos de Katyanne Chaves fazem tratamento com uma equipe multidisciplinar, que trabalha com várias especialidades, entre elas: psicologia, psicopedagogia, musicoterapia e hidroterapia. As terapias ocorrem de segunda a sexta, das 8h às 11h45, com agenda programada. Além disso, no período da tarde o acompanhante terapêutico acompanha as crianças na escola, realizando todo o trabalho necessário para o melhor desenvolvimento deles na sala de aula.

Hidroterapia é uma prática fisioterapêutica que promove inúmeros benefícios para o desenvolvimento infantil (Divulgação/Construir Espaço Terapêutico)

“Me sinto muito satisfeita e grata com o trabalho maravilhoso de toda a equipe da clínica Construir, pois nos sentimos acolhidos. Eu, como mãe, aprendo também todos os dias com os profissionais. Só tenho muita gratidão pela vida e dedicação de todos, por toda a evolução dos meus filhos em pouco tempo de tratamento. Tenho certeza que estão no lugar certo, com as pessoas certas, pois eles se sentem amados, acolhidos, respeitados e compreendidos”, elogia Katyanne.

Atualmente existem duas unidades da clínica Construir Espaço Terapêutico, localizadas na rodovia Augusto Montenegro e na avenida Padre Bruno Sechi, ambas no bairro Parque Verde, em Belém. Para saber mais sobre o espaço, clique aqui.