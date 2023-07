Construção do sistema de abastecimento de água potável beneficiará mais de 30 mil pessoas em Cametá

A construção do sistema de abastecimento de água potável realizado pela Prefeitura de Cametá é o maior investimento em abastecimento de água para comunidades ribeirinhas do Baixo Tocantins. As obras fazem parte do plano de governo firmado durante campanha eleitoral, que agora se tornou realidade para a população que vive nas ilhas.

Ao todo, serão construídas 72 unidades de abastecimento de água nas comunidades, beneficiando cerca de 30 mil pessoas diretamente em todo o município. Desses, três já foram inauguradas nas comunidades de Jatuaia, Maçambique e Contra Maré.

As obra das demais unidades seguem em ritmo acelerado para atender, de forma mais breve possível, a necessidade da população (Divulgação)

Com as obras seguindo em ritmo acelerado, o prefeito Victor Cassiano reafirma o compromisso de levar água potável às pessoas que, mesmo morando em comunidades cercadas pelas águas, sofrem com a falta de água apropriada para o consumo. Essa é a primeira vez que o poder público municipal atende essa necessidade básica da população ribeirinha.

Com a construção dos sistemas de abastecimento, o governo municipal está resolvendo um problema secular da população cametaense. A inauguração de três unidades do sistema significa uma conquista para a população que vivem às margens dos rios, além de melhorar a saúde e, consequentemente, gerar qualidade de vida para as famílias ribeirinhas.