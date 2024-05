Construção civil paraense em destaque nacional

A construção civil é um dos pilares mais sólidos da economia brasileira, especialmente no estado do Pará, onde o setor impulsiona o crescimento econômico e gera empregos diretos e indiretos. No Pará, a construção civil tem desempenhado um papel crucial na melhoria da infraestrutura e no desenvolvimento urbano, refletindo diretamente na qualidade de vida da população. Fabrizio de Almeida Gonçalves, presidente do Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon Pará), destaca que a construção civil é a maior e mais rápida indústria indutora na retomada do crescimento econômico, tanto local quanto nacional.

“A importância da construção civil no crescimento econômico é multifacetada. Este setor estimula diversos outros segmentos da economia, criando uma verdadeira cadeia de desenvolvimento” - Fabrizio de Almeida Gonçalves, presidente do Sindicato da Indústria da Construção.

5 setores que são diretamente influenciados pela construção civil:

Indústria de aço: Essencial para a fabricação de estruturas e componentes metálicos. Indústria de vidro: Importante para a produção de janelas, portas e fachadas. Indústria de cimento: fundamental para a construção de fundações e estruturas. Indústria de cerâmica e louças: Necessária para acabamentos e revestimentos. Indústria de alumínio: Utilizada em esquadrias, acabamentos e estruturas leves.

A diversidade e força industrial paraenses são destaque em um dos maiores eventos nacionais sobre o tema.

XVI Feira da Indústria do Pará

Reforçando a importância das indústrias na economia brasileira, Belém sediará neste mês a XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA). O evento, realizado de 22 a 25 de Maio de 2024, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, promete ser um ponto de encontro para empresários, investidores e profissionais do setor, proporcionando um ambiente propício para discussões e troca de conhecimentos.

O Sinduscon Pará terá um stand na feira, onde compartilhará suas ações voltadas para a melhoria do ambiente de negócios no setor da construção civil. Além disso, o sindicato participará dos painéis do Congresso Técnico, discutindo temas relevantes para a indústria da construção civil.

Ponto de encontro para empresários, investidores e profissionais do setor, a XVI Feira da Indústria do Pará proporciona troca de conhecimentos (Foto: Divulgação Sinduscon)

As atividades do Sinduscon incluem a promoção de boas práticas entre suas associadas, oferecendo programas de qualificação técnica e diversos cursos e treinamentos. Entre os destaques, está o projeto "Construindo Mais Cidadania", que já beneficiou mais de 56.000 pessoas com palestras sobre temas essenciais como violência doméstica, tabagismo, alcoolismo, meio ambiente e sustentabilidade. Esses esforços demonstram o compromisso do Sinduscon Pará em não apenas fortalecer o setor da construção civil, mas também em promover um impacto social positivo.