CONJOVE escolhe Marcello Verbicario como Jovem Empresário de 2023

Após votação entre todos os associados, o Conselho de Jovens Empresários do Pará (Conjove) premiou Marcello Verbicario, com o título de Jovem Empresário de 2023. A premiação foi realizada no último dia 4, em um grande evento realizado em Belém. A escolha leva em consideração as melhores práticas de gestão, que reconhecem profissionais que fazem diferença no seu negócio e que prestam relevantes serviços para a sociedade e para a economia do estado.

Marcello Verbicario é o fundador da A MV. Licitações. A empresa criada há 6 anos tem conquistado destaque no cenário empreendedor do Pará com uma abordagem inovadora e comprometida com a excelência. O premiado destacou o reconhecimento do serviço desenvolvido ao longo dos anos e a trajetória profissional como alguns dos principais fatores para ser escolhido.

“Ser eleito Jovem Empresário de 2023 é um privilégio, é uma honra. Eu sei que poucos empresários vão ter essa oportunidade, então isso aumenta mais ainda, não só o privilégio, mas também aumenta a responsabilidade como empresário, como gerador de emprego, gerador de renda, como fomentador de negócios. Quando surgiu a premiação, lembrei de tudo que a gente construiu até aqui, de todas as decisões que precisamos tomar, todas as ações que foram feitas. Tudo é reflexo do bom resultado, recorrente, comprometido, qualificado e confiante. Confiança que é gerada com os nossos clientes” - Marcello Verbicario

Dentro da Associação Comercial do Pará (ACP), o Conjove completa 35 anos de criação sendo um conselho formado por associados de até 40 anos de idade. Ao longo das décadas, o Conjove atua defendendo os pilares da representatividade, da capacitação e do bom relacionamento entre os associados.

Premiação também ressaltou a importância do Conjove na promoção da representatividade, capacitação e relacionamento entre os associados (Foto: Divulgação Conjove)

O presidente do Conjove, o advogado Wigor Oliveira, destacou positivamente a escolha de Marcello como premiado desta edição. “O Conjove foi muito feliz com a escolha do Marcello Verbicaro como jovem empresário de 2023, não só pelo crescimento da sua empresa, graças às características que ele tem como pessoa, como profissional dedicado, comprometido e responsável, mas também como importante papel que ele prega junto ao Conjove, junto ao associativismo”.

O evento de premiação também ressaltou a importância do Conjove na promoção da representatividade, capacitação e relacionamento entre os associados, fundamentais para o desenvolvimento empresarial na região. O Prêmio de Jovem Empresário chega à sua 30ª edição reconhecendo os destaques do ano no cenário empresarial paraense. Nomes proeminentes como Jader Barbalho Filho, e Rubens Magno Junior já foram agraciados com essa importante premiação do mercado.

“Essa premiação representa não apenas a indicação de um empresário eleito, mas ela é um prêmio que serve para incentivar, motivar outros empresários, outros jovens empresários a olharem e conhecerem um pouco da nossa história, entenderem que a nossa história é uma história que veio do zero e que foi construída. Escolher o Jovem Empresário para ser homenageado também é reflexo dessa construção e essa construção tem que ser exemplo, tem que ser uma forma de outros olharem e entenderem que a gente trabalhando duro, trabalhando com comprometimento, não tendo medo, investindo, crescendo a cada etapa que vai sendo concluída, o sucesso vem”, finaliza o presidente do Conjove, Wigor Oliveira.