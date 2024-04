Conheça os tratamentos terapêuticos para crianças com autismo tendo como base a neurociência

No dia 2 de abril foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, como forma de disseminar conhecimentos sobre o tema. De acordo com o Ministério da Saúde, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) trata-se de um distúrbio nas funções do neurodesenvolvimento, que interfere na capacidade de comunicação, na linguagem, no comportamento e na interação social. Em Belém, a clínica Construir Espaço Terapêutico é referência no tratamento do autismo e conta com uma equipe especialista em desenvolvimento infantil.

Segundo Luana Azevedo, consultora de marketing da clínica, no primeiro ano de vida já é possível perceber os sinais do autismo, principalmente quando não existe contato visual com a mãe durante a amamentação. “Cada ser humano é único, pessoas com autismo também. Por isso, os sinais variam muito, sendo os dois principais: dificuldade de comunicação e interesses restritos”, destaca a consultora, mãe de uma criança autista que faz tratamento na Construir Espaço Terapêutico.

Luana comenta que o seu filho Theo, de sete anos de idade, começou o tratamento com uma fonoaudióloga da clínica, quando tinha três anos. “Fomos acolhidos sempre com muita empatia e respeito, isso é o que nos fez estar até hoje no Espaço Construir. Sabemos que o autismo é um diagnóstico desafiador, de dias e dias, involuções e evoluções, mas apesar de tudo, é inevitável percebermos o quanto ele vem evoluindo com as constâncias de terapias Applied Behavior Analysis (ABA), dedicação dos profissionais e muito profissionalismo para identificar as habilidades do Theo, sempre respeitando seus limites. Somos gratos, todos os dias. O espaço é um presente de Deus em nossas vidas. Somos gratos, todos os dias. O espaço é um presente de Deus em nossas vidas”, explica a consultora de marketing.

Diagnóstico

O primeiro passo para que ocorra o diagnóstico de autismo é ir ao neuropediatra ou em um pediatra especializado em desenvolvimento infantil. A partir disso, o médico irá direcionar as avaliações com os terapeutas indicados, são eles: fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo.

É válido ressaltar que o tratamento do Transtorno do Espectro Autista inclui o método ABA, abordagem terapêutica baseada em evidências e que se concentra na compreensão e modificação do comportamento humano.

“Ele é frequentemente utilizado no tratamento de distúrbios do desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista. A principal ideia por trás do método ABA é que os comportamentos podem ser aprendidos ou desaprendidos por meio de uma análise cuidadosa do ambiente e da aplicação de técnicas específicas de ensino”, explica Luana Azevedo.

Além disso, o método ABA é altamente individualizado, adaptando-se às necessidades únicas de cada pessoa. Ele utiliza uma abordagem sistemática e baseada em dados para ensinar novas habilidades e reduzir comportamentos problemáticos. Isso geralmente envolve quebrar habilidades complexas em etapas menores, fornecendo reforço positivo para comportamentos desejados e utilizando estratégias para minimizar comportamentos indesejados.

A clínica Construir Espaço Terapêutico é um espaço completo, com todas as especialidades que a criança precisa para se desenvolver com qualidade de vida, desde a psicologia até a hidroterapia. Além disso, a clínica realiza o atendimento de bebês, crianças e adultos.