Conheça os problemas de pele que mais afetam as pessoas

A pele é um órgão que tem grande importância para o corpo, pois exerce a função de proteger o organismo de fungos e bactérias. Visto isso, é necessário manter uma rotina de cuidados, que deve ir além de questões estéticas, e realizar consultas periódicas com um dermatologista para prevenir, diagnosticar ou até mesmo tratar doenças de pele.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), as doenças de pele mais comuns entre as pessoas são: vitiligo, câncer de pele, psoríase e melasma.

A dermatologista Aline Dias explica que o câncer de pele não melanoma é o mais comum no Brasil. Essa doença tem grandes chances de cura, desde que seja detectada e tratada precocemente.

“O câncer de pele tipo melanoma é o mais grave, devido à alta possibilidade de provocar metástase, que é a disseminação do câncer para outros órgãos”, revela a médica, que atua no Hospital Adventista de Belém.

O câncer de pele corresponde a 33% de todos os diagnósticos da doença no território brasileiro, sendo que o Instituto Nacional do Câncer (INCA) registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos.

Cuidados

Para prevenir o câncer de pele e o envelhecimento cutâneo, é necessário ter os seguintes cuidados: limpeza, hidratação e proteção solar. Conforme orienta a dermatologista, os produtos devem ser utilizados de acordo com o quadro clínico de cada pessoa. No caso dos homens, é importante que esses cuidados sejam redobrados, já que eles são as principais vítimas de câncer de pele no Brasil.

“O mais importante e indispensável é o protetor solar, que previne o câncer de pele e o envelhecimento cutâneo. A avaliação dermatológica é essencial para indicação individual dos produtos e medicações corretas para cada caso e tipo de pele”, complementa Aline Dias.

A seguir, confira informações sobre outras doenças de pele:

- Vitiligo: trata-se da perda de coloração da pele, que ocorre por conta da diminuição ou ausência das células responsáveis pela formação da melanina. Uso de medicamentos e cirurgia são as formas de controlar o vitiligo;

- Psoríase: com causa desconhecida, essa doença é inflamatória e crônica. Ela apresenta manchas avermelhadas, que são cobertas por escamas esbranquiçadas. A psoríase não tem cura, mas pode ser controlada com remédios;

- Melasma: caracterizado por manchas escuras na pele, o melasma é um distúrbio de pigmentação. Esse problema pode ser causado por alterações hormonais e pela exposição ao sol. Essa doença não tem cura, mas pode ser amenizada com alguns cuidados recomendados pelo dermatologista.

Tratamento

Com dermatologistas altamente capacitados, o Hospital Adventista realiza todo o acompanhamento dos pacientes que possuem doenças de pele. “Nós realizamos a consulta, avaliando o paciente e sua história nos consultórios, e prescrevemos o tratamento. Temos casos em que são necessários procedimentos cirúrgicos, também realizados no Hospital”, acrescenta a dermatologista.

Em caso de inchaços, irritações e sinais anormais na pele, é necessário procurar imediatamente o médico dermatologista. O Hospital Adventista de Belém realiza campanhas informativas nas redes sociais para conscientizar as pessoas sobre as doenças de pele. Para saber mais sobre os serviços do hospital, clique aqui.