Conheça os presentes mais procurados para surpreender seu papai

A busca pelo presente dos pais vem aumentando em todo o estado do Pará. Neste período, os itens mais procurados pelas pessoas que querem surpreender seus pais são roupas, calçados, acessórios como meias, carteiras, relógios, poltronas reclináveis e kits de ferramentas. Não importa o produto escolhido, a Eletromóveis se mantém como a escolha certa para quem busca variedade em um só lugar.

"Na Eletromóveis, além de uma grande variedade em poltronas reclináveis, temos também jogos de mesa Tramontina, churrasqueira elétrica, conjunto de facas para churrasco e variadas opções de canecas para chopp", destaca Marcelo Cordeiro, supervisor de vendas da loja.

Para vestir seu "paizão", a Eletromóveis oferece camisetas a partir de R$ 49,90 e uma promoção especial: na compra de qualquer presente para seu pai, você leva uma linda caneca de café ou chopp exclusiva do dia dos pais com 40% de desconto.

Com um atendimento personalizado e as melhores condições de pagamento, incluindo parcelamentos em até 15 vezes sem juros nos cartões, a Eletromóveis se destaca como a escolha ideal para quem deseja presentear seu pai com algo especial neste Dia dos Pais.

Kits de ferramentas é opção de presente para o dia dos pais (Foto: Divulgação Eletromóveis)

"Na dúvida sobre a escolha do presentão do papai, corre para Eletromóveis, nossa equipe está pronta para lhe receber e apresentar as melhores opções para presentear esse cara incrível que é o seu pai", finaliza Marcelo Cordeiro, convidando a todos a conhecerem as opções disponíveis na loja.

Com mais duas lojas no interior do estado, em Capanema e Castanhal, a Eletromóveis amplia ainda mais seu alcance. Ambas as lojas também realizam entregas em vários municípios do Pará e oferecem vendas pelo WhatsApp, através do número (91) 98897-6426. A variedade de produtos e o atendimento personalizado são diferenciais que fazem da Eletromóveis uma referência no mercado paraense.