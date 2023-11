Conheça os diferenciais do conceito “All Black” prime do Preço Baixo Augusto Montenegro

A nova unidade do Supermercado Preço Baixo, localizada na Augusto Montenegro, traz diversas novidades para melhorar a experiência dos consumidores. A rede de supermercados garante aos clientes momentos prazerosos durante as compras. Um exemplo disso é o conceito de ambientação "All Black Prime", que chega ao mercado paraense garantindo mais conforto e praticidade para o dia a dia.

"O conceito ‘All Black’ foi idealizado para proporcionar uma experiência de compra única para nossos clientes. Buscamos criar um espaço moderno e aconchegante, onde a praticidade se destaca. O Preço Baixo Augusto Montenegro é um lugar que traz prazer em comprar", destaca o gerente de loja do Preço Baixo Augusto Montenegro, Yuri Santana.

Em um ambiente prático, o Preço Baixo Augusto Montenegro oferece preços justos em um espaço de loja pensado com muito carinho. Além disso, o supermercado conta com uma equipe capacitada, o que garante um atendimento de qualidade para atender as necessidades dos clientes.

Mix de produtos exclusivos

Além de muito conforto e um ambiente único para fazer as compras, o Preço Baixo Augusto Montenegro tem como um de seus principais diferenciais a disponibilidade de produtos exclusivos para toda a família.

"Em nossa unidade, o time comercial selecionou um mix de produtos exclusivos: massas, molhos e queijos especiais, uma adega repleta de vinhos selecionados, um açougue com variedade em carnes e cortes para todos os gostos, uma padaria premiada, além do nosso empório, que é um espaço dedicado à saudabilidade, onde você encontra tudo o que busca no universo da alimentação saudável", ressalta Yuri.

Ao longo de seus 18 anos de história, o Supermercado Preço Baixo vem ampliando o número de lojas. A unidade da Augusto Montenegro reforça o compromisso do Preço Baixo com a região em que a loja fica localizada, garantindo geração de empregos para a comunidade local, assim como a oferta de produtos e serviços de primeira qualidade para os consumidores.

“Tornar esta unidade diferenciada é mais um passo na nossa trajetória de compromisso e excelência com o público que nos prestigia e nos dá propósito. Faço um convite: venha visitar nossa loja na Augusto Montenegro. Garanto que vamos te surpreender!”, finaliza o gerente de loja do Preço Baixo Augusto Montenegro.