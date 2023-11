Conheça o Iconiq by Quadra, a torre imobiliária mais alta do Pará

Morar em um ambiente confortável e seguro é o sonho de muitas pessoas, já que realizar atividades relaxantes ajuda a combater a ansiedade, proporcionando mais bem-estar e qualidade de vida. Por isso, a Quadra Engenharia irá lançar o Iconiq by Quadra, empreendimento que visa oferecer uma experiência singular de exclusividade para os moradores, por meio de 2.000 m² de lazer compostos por 30 ambientes distintos.

Com uma localização privilegiada, na Doca de Souza Franco, centro de Belém, o Iconiq by Quadra será a maior torre do estado do Pará, conforme explica Leopoldo Couceiro, sócio-diretor da Quadra Engenharia.

“O empreendimento possui um projeto arquitetônico assinado pelo Rui Carneiro, que irá surpreender nossos clientes; um projeto de arquitetura de interiores assinado pela Conceição Barbosa, que irá elevar a percepção de luxo e conforto; um projeto de paisagismo assinado pelo renomado Benedito Abbud, como uma área de lazer externo que será um verdadeiro resort urbano. Além disso, conta apenas duas unidades por andar com 193 m² e três suítes”, revela Leopoldo.

Lançamento

Há dois meses em campanha de pré-lançamento, a Quadra já tem 140 clientes na lista de espera para conhecer em primeira mão esse empreendimento inovador. O lançamento oficial vai ocorrer no dia 21 de novembro para 300 corretores convidados e a expectativa é que o Iconiq by Quadra seja um sucesso de vendas.

Segundo Leopoldo Couceiro, o Iconiq foi pensado para todos os tipos de família. “Mesmo com a planta padrão do apartamento possuindo três suítes, temos opções de plantas que podem se adaptar à realidade de cada família, por contar com mais de 30 itens de lazer que atenderão a todos os gostos e a todas as idades”, ressalta.

É válido destacar que esse empreendimento exclusivo proporciona fácil acesso às comodidades essenciais, como supermercados, centros de compras de alto padrão, restaurantes e bares renomados, além de áreas de lazer públicas.

