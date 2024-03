Conheça o Hospital Pediátrico Mater Dei Porto Dias

Quando se trata da saúde das crianças, é essencial sempre levá-las a um hospital pediátrico, que ao contrário de um hospital comum, dispõe de equipamentos e materiais adequados, além de uma equipe assistencial voltada ao atendimento imediato dos pequenos pacientes. Em Belém, o Hospital Pediátrico Mater Dei Porto Dias possui profissionais altamente capacitados e realiza o acompanhamento dos meninos e meninas desde o diagnóstico até o tratamento de diversos tipos de doenças.

De acordo com Patricia Barbosa de Carvalho, médica pediatra do Hospital Pediátrico Mater Dei Porto Dias, o sistema imunológico da criança está em formação, sobretudo no período de zero a seis anos. Por isso, é comum que essa população seja acometida por doenças diarreicas ou doenças do trato respiratório em sua maior parte provocadas por vírus, principalmente na região amazônica.

Patricia Barbosa de Carvalho atua como médica pediatra no Hospital Pediátrico Mater Dei Porto Dias. A especialista ressalta que as viroses são muito comuns na infância. (Foto: Carol Langanke)

“O termo ‘virose’, muitas vezes temido pelos familiares, engloba uma série de patologias, que são provocadas por tipos diferentes de vírus, alguns com sintomatologia muito semelhante, fato que dificulta nas primeiras 48h ou 72h de doença o diagnóstico específico e a possiblidade do médico informar a essa família o ‘nome e sobrenome’ do agente causador. Geralmente, nesse momento é possível o diagnóstico clínico, baseado nos sintomas apresentados pelo paciente”, afirma a médica, que é especialista em terapia intensiva pediátrica e cuidados paliativos.

É válido destacar que um calendário vacinal adequado e o aleitamento materno, aliados à alimentação equilibrada para cada idade, auxiliam na formação de uma criança saudável.

Frequência de consultas

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), uma criança deve se consultar com o pediatra com a seguinte frequência:

- Dos cinco aos 30 dias de vida: três consultas;

- Dos dois aos seis meses de idade: uma consulta mensal;

- Dos sete meses aos dois anos: uma consulta a cada dois meses;

- Dos dois aos seis anos: uma consulta trimestral;

- Dos sete aos 18 anos: uma consulta anual.

Atendimento diferenciado

O Hospital Pediátrico Mater Dei Porto Dias busca sempre a capacitação da equipe assistencial e administrativa da instituição de saúde para atender melhor as crianças e seus familiares. Além disso, o hospital segue o modelo Fast-Track, que consiste em uma ferramenta de fluxo rápido de triagem e acolhimento, buscando a redução no tempo de espera entre o cadastro e o atendimento médico, com o objetivo de melhorar a experiência dos pacientes.

O hospital também possui serviço de urgência e emergência pediátrica 24h por dia, sete dias por semana. Além das unidades de internação e de terapia intensiva prontas para proporcionar um cuidado especializado e seguro para as crianças.