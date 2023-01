Conheça as vantagens de comprar um apartamento da Leal Moreira na planta

Adquirir um apartamento na planta é uma ótima escolha para quem tem o sonho de ter a casa própria, já que essa modalidade de compra possui condições de pagamento mais econômicas e garante benefícios para os moradores ou até mesmo investidores. Na construtora Leal Moreira, é possível comprar imóveis com características exclusivas e diversas facilidades.

Ao optar por um apartamento na planta, o consumidor adquire um imóvel que já está ou entrará no processo de construção. Isso permite que o comprador acompanhe todas as etapas da obra.

Segundo Patrick Biá Viana, diretor comercial da Leal Moreira, nessa modalidade de compra, o consumidor também tem a possibilidade de escolher o apartamento de acordo com seus gostos, além de conseguir efetuar o pagamento do empreendimento a longo prazo.

“O cliente tem um prazo para pagar o apartamento, o que acaba facilitando para ele, tendo em vista que, do valor total do imóvel, 50% é para o valor de financiamento e os outros 50% o cliente paga durante todo o período de obra. Desta maneira, ele acaba tendo mais tempo para se adequar a um fluxo de caixa”, explica.

Outro ponto que merece destaque é a rentabilidade, já que os imóveis são muito valorizados no mercado, ou seja, são uma ótima opção para investidores.

VEJA MAIS

Passo a passo para adquirir um imóvel na planta

Na Leal Moreira, o comprador é atendido por um corretor, que realiza uma apresentação do imóvel, esclarece todas as dúvidas e, em seguida, apresenta a tabela de vendas ou monta um fluxo juntamente com o cliente.

Após todo esse processo, a construtora solicita a documentação do comprador, prepara um contrato e finaliza a compra do apartamento.

Prazo

Patrick Biá ressalta que os imóveis da Leal Moreira passam por um período de obra de 48 meses. Os apartamentos podem ter 260 metros ou também apresentarem características de studio, que são imóveis mais compactos e com os cômodos integrados.

“Esses imóveis têm valores diferentes, até pela metragem e localização, mas o empreendimento que o cliente escolher, basicamente, é 50% do valor do imóvel,durante o período de lançamento até a entrega”, acrescenta o diretor comercial.

Os empreendimentos da Leal Moreira têm características únicas e são valorizados no mercado. Em 2022, a construtora vendeu 198 apartamentos, o que reforça a qualidade dos imóveis. Clique aqui e confira os últimos lançamentos da Leal Moreira.