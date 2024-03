Este é o mês em que se celebra o Dia Mundial da Água. A data, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem o objetivo de conscientizar sobre a preservação das fontes hídricas e a superação dos desafios de abastecimento ao redor do mundo. Em 2024, o tema é “A água nos une, o clima nos move”, evidenciando as mudanças climáticas e seus impactos extremos em locais que já sofriam com a falta de água.

Na Região Metropolitana de Belém, a Guamá Tratamento de Resíduos opera o aterro sanitário que recebe lixo doméstico da capital paraense e também de Ananindeua e Marituba. O local conta com várias tecnologias combinadas que protegem as fontes d’água e impedem que o chorume - líquido gerado pela decomposição dos resíduos orgânicos - se infiltre no solo e polua os lençóis freáticos e rios do entorno. Esse líquido é transformado em água limpa e reutilizável graças a uma moderna Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).

Resíduos isolados do meio ambiente

No aterro sanitário, o resíduo entregue pelos caminhões de lixo contratados pelas prefeituras é depositado em áreas preparadas para isso. O solo, antes de receber o resíduo, é coberto com uma camada de manta impermeabilizante e outra de terra compactada, que impedem a infiltração do chorume no meio ambiente.

Assim que chegam, os resíduos são compactados, organizados em área própria (as chamadas células) e cobertos com outra manta impermeável, que impede a água da chuva de se misturar ao chorume. Dessa forma, o lixo aterrado fica isolado do meio ambiente tanto por cima quanto por baixo.

Dali, o líquido misturado ao lixo ou decorrente da sua decomposição é captado por tubulações e segue para várias etapas de tratamento até que se transforme em água limpa.

Legenda (Foto: Guamá Tratamento de Resíduos)

Tecnologias

Após a captação, o chorume passa por uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), capaz de tratar até 40 mil litros por hora. Essa estação possui diversos equipamentos que separam as impurezas do líquido. Conheça a seguir as tecnologias que garantem a água limpa ao final do processo de tratamento de chorume em Marituba: