Conheça as principais áreas de atuação da medicina veterinária

Com grande destaque no mercado de trabalho, a medicina veterinária é a área da saúde voltada para os cuidados preventivos e tratamento de doenças em animais. Visto isso, esse setor oferece diversas possibilidades de atuação para os profissionais que sonham com uma carreira promissora nesse segmento. O curso de medicina veterinária do Centro Universitário Fibra é referência no Pará, pois conta com uma grade curricular completa e dinâmica.

A medicina veterinária é reconhecida pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) como profissão da área da saúde desde 1998. Ela tem relação com as ciências agrárias e está integrada ao setor de saúde pública, ou seja, além de cuidar dos animais, o médico veterinário também precisa lidar diretamente com a saúde dos seres humanos.

A seguir, confira as principais áreas de atuação da medicina veterinária:

- Veterinária clínica e cirúrgica: na área de veterinária clínica, os profissionais realizam o atendimento de rotina de animais de pequeno e grande porte, além de diagnosticarem doenças. Já o setor cirúrgico, envolve cirurgias e operações mais complexas em animais domésticos ou selvagens;

- Laboratorial: nesse segmento, o veterinário atua com os meios para tratamentos de várias doenças. Outro ponto importante é a realização dos testes de doenças, os mais comuns são os exames de sangue e os de imagem. Tudo isso para desenvolver uma maneira eficaz de resgatar a saúde dos animais;

- Vigilância e inspeção: o profissional atua na garantia de que todas as outras áreas realizem seus procedimentos com as ferramentas adequadas e dentro da lei, ou seja, o papel do veterinário é essencial na vigilância;

- Saúde pública: ao trabalhar com saúde pública, o profissional pode seguir vários caminhos, sendo possível trabalhar no setor de zoonoses para agir na prevenção e controle de doenças transmitidas entre animais e humanos. Além disso, pode trabalhar em laboratórios, desenvolvendo vacinas, por exemplo;

- Pesquisa: alimentação, clonagem, reprodução e melhoramento genético são algumas das linhas de pesquisa da medicina veterinária. Geralmente, esse trabalho pode ser desenvolvido pela área de ensino nas universidades.

O curso de medicina veterinária do Centro Universitário Fibra tem o objetivo de preparar o profissional para atuar no mercado de trabalho com princípios éticos, culturais e morais. Ao longo da formação, o aluno consegue desenvolver diversas competências e habilidades, são elas: atenção à saúde; tomada de decisões; comunicação; liderança; administração e gerenciamento.

Para saber mais sobre a instituição de ensino, clique aqui.