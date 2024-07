Conheça as ações sociais da Uniesamaz realizadas em comunidades do Pará

Os projetos sociais são fundamentais para tornar uma sociedade mais justa, solidária e humana. Além disso, esse tipo de ação oferece um pouco mais de dignidade e esperança para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Pensando nisso, a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da Uniesamaz realiza ações de saúde integralizadas dentro das perspectivas das realidades amazônicas.

As ações de saúde bucal são voltadas para as populações vulneráveis da região, como os indígenas warao, que são imigrantes venezuelanos, e populações ribeirinhas. Os trabalhos são realizados em comunidades da Ilha do Combu, Cotijuba, Outeiro e no município de Colares.

De acordo com Mayra Rolla Siqueira, professora de odontologia da Uniesamaz, a ideia de criar o projeto surgiu em 2020, porém o plano foi adiado por conta da pandemia de covid-19. Então, em 2022, deu-se início ao movimento de elaboração do estatuto da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, com a constituição e composição, assim como a estruturação do seu lema.

Cerca de 500 crianças ribeirinhas já foram atendidas pelo projeto social dos alunos da Uniesamaz (Arquivo pessoal)

“O projeto nasceu da minha experiência pessoal e profissional como terapeuta ocupacional e cirurgiã-dentista, tendo sido graduada pela própria instituição Uniesamaz, na perspectiva de atender a um sonho de saúde coletiva, em formar profissionais diferenciados e não somente voltados às técnicas específicas de uma área. Uma vez que as academias de odontologia no Brasil encontram-se fortemente fixadas ao ensino dividido, levando a formação de profissionais cada vez menos compromissados e capacitados para compreenderem os problemas de saúde bucal e geral das populações”, explica a docente.

Atendimentos

Estima-se que a quantidade de ribeirinhos atendidos pelo projeto esteja por volta 500 crianças da primeira infância, matriculadas em ensino de creche e educação infantil, além de adolescentes.

“São realizados os seguintes serviços: orientação em saúde bucal, ao que tange controle da dieta e sua relação com a doença cárie; escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor, com entrega de kits individuais de higiene Bucal; orientação sobre o uso de fio de dental; rodas de conversa com pais e responsáveis de crianças a respeito da prevenção da violência contra crianças e adolescentes; prevenção ao escalpelamento com a orientação para o uso de transportes aquáticos com proteção dos motores e orientação para denúncias; prevenção da gravidez na adolescência e educação sexual e rodas de conversa sobre saúde mental e emocional”, elenca Mayra Siqueira.

Aproximadamente 200 alunos de odontologia da Uniesamaz já tiveram a oportunidade de realizar esses serviços de saúde bucal.