Conheça a adega do novo Preço Baixo e aproveite o que há de melhor em vinhos selecionados

O vinho é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. No Brasil, os amantes da bebida mais que dobraram ao longo dos últimos anos. Com esse aumento, as adegas dos supermercados têm se tornado cada vez mais atrativas para os degustadores de um bom vinho. A nova unidade do Supermercado Preço Baixo, localizada na Augusto Montenegro, conta com uma adega completa, oferecendo o que há de melhor no mundo das bebidas com atendimento especializado e preços justos.

"A adega Preço Baixo oferece preços baixos de verdade, além de uma seleção de rótulos pensada no mercado paraense, sommelier responsável pelo funcionamento da adega e uma equipe treinada", destaca a sommelier do Preço Baixo Augusto Montenegro, Brenda Colares.

Como escolher o melhor vinho?

O mercado de vinhos é amplo e muito diversificado, o que pode se tornar uma verdadeira missão na hora de escolher a melhor bebida. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, selecionar um bom vinho pode ser mais fácil do que o esperado. A dica é seguir o gosto pessoal, apostando em aromas que mais agradem ao paladar.

A escolha do vinho deve ser feita com base no paladar de quem vai degustar a bebida (Freepik.com)

"Na hora de escolher um bom vinho, o cliente deve observar qual tipo de uva deseja, pois existem vários tipos e cada uma agrada um tipo diferente de paladar. Deve-se levar em consideração, também, o tipo de vinho que deseja, seja seco, suave, branco, tinto ou rose", complementa a especialista.

Produtos exclusivos

A adega Preço Baixo oferece um vasto mix de vinhos, como os tranquilos, que podem ser tintos, brancos ou roses, secos, meio secos ou suaves. Além disso, na adega Preço Baixo você encontra diversas opções de vinhos espumantes e fortificados com rótulos exclusivos, que você não encontra em outro lugar na capital paraense.

E para quem prefere outros tipos de bebidas, a adega Preço Baixo conta com uma grande diversidade de bebidas que atendem todos os gostos, incluindo os destilados. Tudo isso com os melhores preços que só o Preço Baixo oferece!