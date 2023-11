Confira dicas para escolher o melhor panetone e doces para a ceia de Natal

O Natal está chegando e se tem uma coisa que não pode faltar para tornar a ceia de Natal um momento ainda mais especial, é o tradicional panetone. Mas, apesar de todo o seu tradicionalismo, muita gente ainda tem dúvidas sobre como escolher o melhor panetone. Pensando nisso, o Atacadão traz dicas para você escolher um panetone delicioso, fofinho e com um sabor inconfundível.

Encontrar um panetone perfeito, que não seja seco, com pouco recheio ou com a massa pesada, nem sempre é fácil. Mas uma dica para achar o produto perfeito para o Natal em família ou com os amigos, é ficar atento a alguns detalhes que podem fazer toda a diferença na hora de consumir o produto.

Como escolher panetone e chocotone

O primeiro deles é optar por panetones feitos com manteiga, já que eles tendem a ser mais macios. Outra dica importante é investir em produtos que tenham fermentação natural, o que garante ao panetone uma textura elástica, úmida e aveludada.

Os chocotones, que são ótimas opções para substituir as tradicionais frutas cristalizadas, também devem ser escolhidos com atenção. A dica é garantir que o produto tenha a massa macia e deliciosa. Outra orientação é escolher produtos que ofereçam uma boa quantidade de recheio, o que torna o chocotone ainda mais especial.

Rosca de Natal

Rosca natalina está entre os itens que não podem faltar na ceia de Natal (Freepik.com)

As roscas natalinas, como o próprio nome já diz, são perfeitas para tornar a ceia de Natal ainda mais deliciosa. Uma das mais tradicionais delícias desta época do ano é a rosca natalina com frutas cristalizadas. Com uma massa macia e sabor irresistível, essa iguaria está entre as opções que não podem faltar na mesa durante as festividades de Natal.

E na hora de escolher o produto, é necessário ficar atento às características do produto, como a massa macia e uma boa quantidade de frutas cristalizadas, o que faz toda a diferença na hora de saborear a rosca natalina.

No Atacadão você encontra uma grande variedade de panetones, com diversos recheios tradicionais, além dos de doce de leite, chocolate, entre outros.