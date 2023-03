Compre o seu carro novo com o consórcio Toyota

Realizar a compra de um veículo novo requer muito planejamento financeiro e cautela para que todo o processo de aquisição ocorra de maneira segura. Atualmente, o consórcio é uma excelente alternativa para quem deseja adquirir um carro, mas não possui dinheiro para pagar à vista ou de maneira parcelada. Essa modalidade está disponível na Thai Toyota com as melhores taxas de mercado.

O consórcio trata-se de um produto que permite a compra de um bem material com um grupo de pessoas que possuem o mesmo objetivo, conforme explica Jacklyne Cristina Chaves, vendedora do consórcio Toyota. “Podendo adquirir através de lances mensais ou sorteios mensais também”, acrescenta.

VEJA MAIS

A seguir, confira as vantagens do consórcio Toyota:

- Cashback Toyota: programa que devolve parte do valor da carta de crédito para o comprador usar em acessórios ou na documentação do Toyota;

- Concierge: trata-se de um time de especialistas que orienta o consumidor sobre todos os procedimentos necessários na etapa de faturamento;

- Comunicação digital: todas as comunicações do consórcio Toyota ocorrem em plataformas digitais;

- Atendimento humanizado: no consórcio Toyota uma equipe de especialistas tira todas as dúvidas do cliente.

Além disso, por ter as melhores taxas de mercado, o consórcio Toyota compete, inclusive, com os consórcios de bancos.

Segundo Jacklyne Cristina, qualquer pessoa pode adquirir o consórcio para comprar o veículo. As parcelas ficam no valor de R$ 661,00, com uma boa média de lance e grupos em andamento.

Outro ponto importante é que no consórcio Toyota, a partir do primeiro mês, o cliente participa dos sorteios mensais e tem direito a oferta lance. Clique aqui e saiba mais.