Como ter sucesso e alcançar os holofotes das grandes revistas no mercado financeiro

Ser capa de revista, sem dúvidas, é o sonho de muita gente. Afinal, a capa é um dos elementos mais importantes de uma revista e é, também, responsável por chamar a atenção dos leitores, apresentando o que há de mais relevante no conteúdo daquele produto. Agora, já imaginou as suas finanças em uma capa de revista?

Como alcançar os holofotes das grandes revistas do mercado das finanças foi tema de mais um episódio do podcast Popcast, apresentado pelo jornalista Ronald Gillet, também conhecido como "o véio nerd", e que contou com a participação do administrador, instrutor, palestrante, consultor e especialista em gestão empresarial e finanças, Ari Sá. O Popcast é um projeto idealizado pelo Grupo Liberal e patrocinado pelo Popbank.

Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, Ari Sá destacou como as revistas especializadas em economia podem ajudar a manter um controle financeiro no dia a dia.

"Essas revistas especializadas são excelentes fontes de informação, produzidas por profissionais muito competentes. E isso é muito importante, porque, hoje em dia, com a facilidade de a informação chegar até às pessoas, também chega muita informação que não é confiável. Então, quando você busca revistas que já têm uma tradição, que têm um nome no mercado e já têm toda uma competência comprovada ao longo dos anos, o risco de você ter uma informação equivocada reduz drasticamente. É aconselhável buscar instituições que já são representativas no mercado, para não ter informação falsa", destaca o especialista.

Conhecimento garante sucesso nas finanças

Buscar informações sobre o mercado financeiro é fundamental para ter sucesso na área (Freepik.com)

Em um dos trechos do bate-papo, o apresentador destacou a importância da revista Exame, que é considerada uma das principais revistas de negócios em circulação no país e é lida por mais de 90% dos presidentes das top 500 empresas do Brasil. Para Ari Sá, a busca pelo conhecimento na área financeira pode explicar o sucesso desses grandes nomes que atuam na área.

"O fracasso tem um roteiro, e o sucesso também. O sucesso deixa rastros. A pessoa não chegou ao sucesso por um acaso e nem da noite para o dia. Uma característica muito comum entre essas pessoas é a vontade de aprender, vontade de sempre querer saber mais, essa curiosidade, conversar com pessoas que entendem mais do que elas em determinados assuntos e estão sempre abertas para aprender algo novo. Isso é algo muito comum entre as pessoas bem-sucedidas", complementa o especialista.

Ser capa de uma revista especializada em finanças não é uma tarefa fácil. É preciso se destacar em meio a tantos profissionais qualificados. Ari Sá ressalta que nem sempre o que mais entende sobre o assunto é aquele que vai estar em destaque. O diferencial, de fato, é ser um bom gestor.

"A área financeira tem muito menos a ver com números do que com comportamentos. Então, você encontra pessoas que nunca fizeram curso de economia ou administração e são excelentes administradores financeiros. Não só em finanças, mas a boa gestão tem a ver com o bom senso. Na área financeira, especificamente, é ideal a pessoa não gastar mais do que ganha, sempre ter uma reserva para os momentos ruins, não inverter a lógica de querer colher antes de ter plantado. Para ser bem-sucedido nas finanças, começa muito cedo, com uma educação financeira. A pessoa que começa, desde muito cedo, a aprender a lidar com o dinheiro de forma saudável, tem a possibilidade de ter uma finança pessoal equilibrada e, esse equilíbrio, levar também para finança empresarial", explica o especialista.

Além de buscar conhecimento na área, Ari reforça a necessidade de estar atento às novidades do que o mercado oferece e exige, sem correr riscos de meter os pés pelas mãos. “Tenha o cuidado para não cair em armadilhas de ‘beber’ em fontes não confiáveis. Infelizmente, hoje em dia, existem muitos picaretas em todas as áreas. Então, aprenda a reconhecê-los e a se afastar deles”, finaliza o administrador.