Como os subsídios podem ajudar na renovação da frota de ônibus brasileira?

A frota de ônibus do transporte público brasileiro é antiga, com média de sete anos, de acordo com informações da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). A idade obsoleta facilita a ocorrência de várias situações, por exemplo, acidentes, ônibus no prego, entre outras.

O documento “Propostas para um novo programa nacional de mobilidade urbana”, publicado pela NTU, em maio deste ano, indica que os ônibus estão presentes em 2.703 municípios. Ainda segundo a pesquisa, o transporte público coletivo por ônibus é o responsável por 86% de todas as viagens do transporte público coletivo no Brasil.

Com o crescimento da implementação dos subsídios em diferentes cidades do país, principalmente a partir de 2020, ano de maior aumento das medidas, as mudanças e melhorias no setor de transporte passaram a ser mais frequentes e extensas.

A renovação da frota de veículos do transporte público coletivo é uma das melhorias feitas após a adoção dos recursos subsidiários, pois eles permitem que o usuário não pague o custo de modo integral do sistema e as empresas do setor conseguem realizar mudanças com um orçamento mais equilibrado.

A demora na renovação da frota também foi dificultada pela redução de passageiros, dificuldades de financiamento para o setor e a alta no mercado de veículos no transporte coletivo. Este cenário se apresentou em 2020, devido à pandemia de covid-19, que exigiu a adoção de medidas de distanciamento social que afastou os usuários dos ônibus.

O relatório da Associação destaca que o mercado do setor sofreu uma queda em 2021 e a comercialização dos veículos passou por redução com 36,1 para o ônibus e 33,6% para o micro-ônibus. Neste período também foi registrada a menor quantidade de venda em 21 anos com 7.771 unidades.

Os veículos em circulação atualmente variam em poucas características. Em algumas cidades e capitais brasileiras, os ônibus possuem ar condicionado, principalmente aquelas nas quais há a aplicação de subsídios, poltronas estofadas. Entretanto o mais frequente é a precariedade dos ônibus, em especial nos municípios que não contam com medidas subsidiárias, entre elas, Belém, que até o momento está no impasse da situação.

Outras melhorias realizadas após a adoção dos recursos subsidiários é a redução do intervalo entre as manutenções dos veículos, o conserto de ônibus, a aquisição de novos e mais vantagens e aumento nos salários dos funcionários atuantes no setor de transporte público.