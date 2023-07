Como lidar com as emergências ambientais?

Você sabe o que são emergências ambientais? São situações graves que podem ameaçar o bem-estar do meio ambiente e da saúde pública e que exigem uma resposta rápida para minimizar ou evitar o impacto da tragédia.

Elas geralmente podem ocorrer por falhas nos equipamentos tecnológicos e nos sistemas industriais e em locais, como barragens de minério, caminhões de gasolina e em fábricas. Os acidentes ambientais também podem ser o início dessas situações.

As emergências ambientais podem ser de várias espécies e são classificadas, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em: derramamento de líquidos, lançamento de sólidos, explosão/incêndio, vazamento de gases, produtos químicos ou embalagens abandonadas, desastre natural, rompimento, mortandade de peixes, entre outros.

As consequências dos acidentes seguidos de emergências ambientais são os riscos de contaminação por materiais biológicos e químicos do lençol freático e a dificuldade de desenvolvimento da flora e da fauna local. Além dos riscos às pessoas com surgimento de ferimentos, doenças e até óbitos.

Diante da ocorrência de emergências ambientais, algumas medidas devem ser tomadas, por exemplo, o acionamento do Ibama. O outro passo é buscar empresas capacitadas para cuidar dessas situações.

Algumas ações podem ser feitas para gerenciar e contornar as situações emergências, por exemplo, as medidas estruturais. Elas consistem em construções, como a formação de barragens, diques, alargamentos de rios e várias outras.

As medidas não-estruturais também são importantes para evitar que as emergências ambientais ocorram. As principais são ações de planejamento, gerenciamento, implantação de sistemas de alerta e zoneamento ambiental.

As mudanças climáticas contribuem para o aparecimento e frequência dos chamados eventos climáticos externos, que são as enchentes, secas, furações e tempestades e que podem ajudar nas ocorrências dos acidentes ambientais e consequentemente nas emergências.

