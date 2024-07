Como aproveitar as férias de julho no Pará sem gastar muito

Com a chegada das férias escolares de julho, muitas famílias estão diante do desafio de conciliar o entretenimento com os gastos familiares. Por isso, separamos 4 dicas especiais sobre o tema e ouvimos um especialista do Sicredi para garantir um julho divertido em todo o Pará, com opções de diversão em conta.

Segundo Eduardo Neves, coordenador de Planejamento Estratégico do Sicredi, é possível desfrutar desse período sem comprometer o orçamento, desde que haja planejamento e criatividade. "Atividades ao ar livre, como praças, parques e praias, são ótimas opções para se divertir sem gastar muito", destaca o especialista.

"Organizar piqueniques com amigos ou familiares é uma alternativa divertida e econômica, onde cada um contribui com um alimento", sugere Neves. Além disso, atividades culturais, como visitas a museus e exposições, oferecem opções de lazer com custo acessível e podem até ocorrer de graça. Programações em casa, como noites de filmes e jogos em família, também são maneiras de curtir as férias sem grandes despesas.

Opções de lazer em locais públicos e em contato com a natureza são alternativa econômica (Foto: Freepik.com)

Para reduzir os gastos durante as férias, Neves recomenda ainda definir um orçamento e planejar as atividades com antecedência. "Preparar refeições em casa e procurar opções de hospedagem mais baratas são medidas que contribuem para economizar durante esse período", destaca o especialista. A participação de toda a família no planejamento também é fundamental para garantir que os limites de gastos sejam respeitados.

Confira 4 dicas para se divertir em julho gastando pouco

Planeje atividades ao ar livre Organize piqueniques e encontros com amigos Aproveite opções culturais de baixo custo Envolva a família no planejamento e defina um orçamento

Um planejamento financeiro bem elaborado é essencial para evitar surpresas desagradáveis durante as férias. "Conhecer previamente os locais a visitar e os gastos associados ajuda a controlar o orçamento e torna o período de férias mais tranquilo", explica o especialista. Além disso, o uso responsável do cartão de crédito é fundamental para evitar dívidas futuras e garantir a saúde financeira da família.

Ao finalizar a entrevista, Neves destaca a importância de aproveitar as férias de julho de forma consciente e econômica. "Defina um orçamento, busque opções de lazer em locais públicos e em contato com a natureza, e envolva toda a família no planejamento das atividades", aconselha o especialista.