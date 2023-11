Como a tecnologia e inteligência artificial podem ajudar o cliente de um escritório de advocacia

As soluções de Inteligência Artificial (IA) estão cada vez mais presentes em nossa rotina. E, ao contrário do que muita gente pensa, o uso dessas ferramentas não está limitado à área da tecnologia. Diversos setores da sociedade vêm se adaptando à evolução das máquinas inteligentes, incluindo a área jurídica. O escritório Xerfan Advocacia S/S destaca como a tecnologia e a inteligência artificial podem ajudar na relação com os clientes e na rotina de um escritório de advocacia.

A inteligência artificial pode ser uma grande aliada da área jurídica, já que oferece diversas formas de auxílio, como a otimização dos processos, aumento da eficiência, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados.

"Para a advocacia, ela pode ajudar desde tribunais através de análises e sentenças prévias (sob supervisão humana, é claro), passando pelos escritórios de advocacia, segmentando processos, prazos a analisando jurisprudências, até a ponta final que é o cliente. A inteligência artificial aplicada em softwares de gestão jurídica ajuda na segmentação de processos e prazos, dando muito mais agilidade no acompanhamento do processo. Ou seja, mesmo sem o cliente saber, seu processo já conta com um diferencial em seu andamento através da tecnologia", destaca o CEO e fundador do escritório Xerfan Advocacia S/S, Roberto Xerfan Jr.

Aplicativo

Escritório Xerfan Advocacia S/S desenvolveu o primeiro aplicativo da região Norte, que permite que o cliente acompanhe o andamento de seus processos em tempo real (Freepik.com)

O escritório Xerfan Advovacia S/S acompanha as tendências do mercado tecnológico para a área jurídica. Não é à toa que o escritório desenvolveu o primeiro aplicativo da região Norte, que permite que o cliente acompanhe o andamento de seus processos em tempo real, garantindo agilidade e praticidade.

"Criamos esse aplicativo inédito para ajudar nossos clientes a acompanharem todas as movimentações de seu processo em tempo real, além de também ser um aplicativo de consulta e conteúdo: o cliente pode ter esclarecimento sobre diversos temas jurídicos através de nossas quase cem publicações que exploram uma variedade de assuntos, explicados pelos nossos advogados especialistas. Clientes e não clientes também conseguem conhecer mais do escritório, sua estrutura, time de advogados, as áreas de atuação e todos os pontos de contato conosco. É um aplicativo completo onde o cliente tem o escritório na palma da mão", destaca o CEO do escritório Xerfan Advocacia S/S.

O aplicativo garante aos clientes do escritório Xerfan Advocacia S/S uma experiência diferenciada, como explica Roberto Xerfan. "A grande inovação do aplicativo, principalmente para o cliente, é que ele consegue acompanhar tudo online. Isso muda completamente tanto a experiência do cliente, quando a sua relação com o advogado ou escritório, tornando-o cada vez mais próximo sem precisar da parte “ruim” do contato que é a cobrança frequente ou o trânsito de papéis, já que com o aplicativo, há também a questão da sustentabilidade envolvida", finaliza.

Além de ter facilidade e praticidade para acompanhar o andamento dos processos, ao baixar e acessar o aplicativo do escritório Xerfan Advocacia S/S, o cliente também contribui para uma economia sustentável e com todos os protocolos de segurança dentro da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).