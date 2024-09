Comissão realiza ‘1º Encontro das Mulheres do Agro do Pará - A Força que Transforma’, em Belém

Na próxima quarta-feira (25), a Comissão das Mulheres do Agro do Estado do Pará irá realizar o “1º Encontro das Mulheres do Agro do Pará - A Força que Transforma". O evento irá ocorrer das 8h às 18h, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), no bairro de Nazaré. As inscrições para participar da programação podem ser realizadas até o dia do evento, por meio do link: https://www.even3.com.br/primeiro-encontro-mulheres-do-agro-496408/. A entrada é gratuita.

O evento tem como objetivo promover a participação feminina no agronegócio do Pará, fortalecendo o protagonismo das mulheres e incentivando suas habilidades de liderança, tanto no campo político quanto no empreendedorismo.

De acordo com Cristina Malcher, presidente da Comissão das Mulheres do Agro do Pará, durante a programação serão debatidos temas como o fortalecimento das comissões municipais das mulheres do agro, a participação do agronegócio na COP 30, o crescimento dos incêndios florestais, entre outras pautas importantes para o setor. Além disso, o evento contará com palestras motivacionais e rodas de conversa para as mulheres contarem as suas experiências no agronegócio.

“Esse tipo de evento é muito importante, principalmente no nosso estado, onde a gente acaba se conhecendo. São várias regiões e realidades que são diferentes e que precisam ter essa troca de experiências e busca por melhorias das atividades no campo. E também é importante para fortalecer as mulheres no agro, pois é uma apoiando a outra”, destaca Cristina Malcher.

Evento gratuito vai contar com palestras e rodas de conversa (Divulgação/Faepa)

Comissões na Faepa

No Pará, na Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), as comissões municipais têm sua atuação fortalecida ao atuar em pautas transversais e atuais do campo, sejam ambientais, fundiárias, de capacitação e inteligência de mercado.

É válido destacar que as mulheres, historicamente responsáveis por boa parte do trabalho no campo, também estão à frente das discussões sobre políticas públicas, inovações no setor e gestão de seus negócios, conforme explica a presidente Cristina Malcher.

“As mulheres estão tendo protagonismo no agro. Nós somos um número expressivo e crescente no agronegócio. Estamos fazendo a gestão das nossas propriedades. É importante a mulher ter esse protagonismo e mostrar o seu jeito de fazer gestão. Não queremos excluir os homens, mas queremos andar ao lado deles”, pontua.

Serviço:

Encontro das Mulheres do Agro do Pará - A Força que Transforma

Dia: 25/09/2024 (quarta-feira);

Horário: das 8h às 18h;

Local: Auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa);

Inscrições: https://www.even3.com.br/primeiro-encontro-mulheres-do-agro-496408/;

Entrada gratuita.