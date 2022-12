Comemorações de fim de ano: conheça as bebidas mais indicadas para cada ocasião

As bebidas fazem toda a diferença na ceia de Natal, nas confraternizações e nas comemorações da virada do ano. Para ajudar na escolha da bebida ideal para cada ocasião, convidamos a sommelière do Supermercado Preço Baixo, Brenda Colares.

Os espumantes e frisantes são indispensáveis nos momentos de celebração e os mais procurados neste período do ano. A sommelière conta que o vinho tinto também ganha um espaço especial na ceia e é uma ótima opção de harmonização.

Brenda Colares, sommelière do Supermercado Preço Baixo, indica vinhos como opções para presentear nesta época do ano (André Oliveira / O Liberal)

A escolha das bebidas alcoólicas também deve levar em conta o local de comemoração das datas festivas. Brenda explica que para festas em praias, os vinhos brancos e rosés são as sugestões mais indicadas. Para as reuniões mais íntimas, em especial os encontros de família, o vinho tinto ou o uísque são as recomendações da sommelière.

A adega do Preço Baixo dispõe de uma diversidade de espumantes, frisantes e diferentes rótulos de vinhos, entre eles, tintos, rosés, brancos, secos, suaves e outros.

O período de fim de ano também é favorável para conhecer novos rótulos. Para os que desejam se aventurar em novos sabores, a indicação é o vinho francês ou aquele espumante que está aguardando um tempinho na sua estante. “Experimente novos drinks”, essa é a aposta da Brenda.

Além da ceia e encontros familiares, as bebidas também se tornam opções de presentes sofisticadas e que agradam todos os tipos de público. A sommelière do supermercado orienta na compra. “Na hora da escolha opte por vinhos de leve a média corpo como das uvas: pinot noir e merlot, opte também por espumantes brut ou demi sec”, pontua.

